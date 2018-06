مُسن أُسترالي يخرج حيا بعد دفنه أسفل طريق لثلاثة أيام -(صور وفيديوهات)

أستراليا: خرج فنان أداء أُسترالي حيا اليوم الأحد (17 يونيو) بعد ثلاثة أيام من دفنه في حاوية فولاذية أسفل طريق مزدحم في إطار مهرجان لما تسمى بالفنون المظلمة.

ودُفن مايك بار، الذي يبلغ من العمر 73 عاما، في حاوية شحن صغيرة في وقت متأخر من يوم الخميس (14 يونيو حزيران، ورُدم الطريق فوقه.

وتم ضخ الأُكسجين في الحاوية وكان لدى بار القدرة على الوصول إلى الماء وقراءة مواد وكتابتها. وكان لديه أيضا سخانا وزرا للاستغاثة في حالة حدوث أي شيء خاطئ ولكن بلا طعام. وكان لديه دلوا للاستخدام الصحي.

وأُقيم المهرجان في ولاية تسمانيا.(رويترز).

If you look closely you can see the rim of Mike Parr’s home for the last 72 hours #DarkMofo pic.twitter.com/6jMkuGiouT

— Peta Carlyon (@peta_carlyon) June 17, 2018