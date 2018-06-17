المكسيك تُفجر أولى مفاجآت كأس العالم بتحطيم الماكينات الألمانية-(صور وفيديو)

موسكو:-”القدس العربي”:

فجر المنتخب المكسيك أول وأكبر مفاجأة في نهائيات كأس العالم 2018، بتحقيق فوز ثمين وتاريخ على حساب حامل اللقب المنتخب الألماني بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ملعب “لوزينيكي” ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم معهما السويد وكوريا الجنوبية.

على عكس كل التوقعات، بدأ اللقاء بأفضلية واضحة لأحفاد الهنود الحمر كادت تًسفر عن هدف مُبكر، عن طريق ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني بالقرب من خط منطقة الجزاء، انبرى لها ذو الأصول العربية اللبنانية ميجيل لايون، لكن كرته علت عارضة الحارس مانويل نوير بقليل، في المقابل اكتفى رجال المدرب يواكيم لوف بمحاولات خجولة لم تُزعج الحارس أوتشوا.

وبعد سلسلة من الهجمات المرتدة التي أفسدها الدفاع الألماني في الوقت المناسب، جاءت الدقيقة 35، لتشهد لحظة انتهاء الصمود أمام الهجوم المكسيكي المعاكس، بتمريرة من منتصف الملعب للمنطلق من اليسار كالفرس الجامح هيرفينغ لوزانو، الذي راوغ المدافع الألماني على الطريقة اللاتينية إلى داخل الملعب، ومن ثم دك شباك حامي عرين الألمان بقذيفة لا تُصد ولا تُرد.

وكادت الماكينات أن ترد بهدف التعديل عن طريق ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها دراكسلر ببراعة من فوق الحائط البشري، لكن من سوء طالعه ارتدت من القائم الأيمن، لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم مُستحق لرجال المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوزوريو.

انتفض حامل اللقب في الحصة الثانية بغارات بطول الملعب وعرضه، وصلت لحد اللعب بمولر، أوزيل، ماريو غوميز، ماركو رويس، براندت ودراكسلر في بعض الأوقات، ورغم وصول اللاعبين للمناطق المحظورة في دفاع المنتخب المكسيكي، كتصويبة المهاجم ماريو غوميز التي ارتدت من القائم الأيمن للحارس الموفق.

مع ذلك، استعصت الكرة على الألمان ورفضت احتضان شباك الحارس أوتشوا، في الوقت الذي لعب فيه المنتخب المكسيكي مباراة بطولية، كان يستطيع خلالها الخروج بأكثر من هدف، لولا الرعونة في اللمسة الأخير أمام المرمى، كما فعل تشيشاريتو بسقوطه داخل منطقة الجزاء في انفراد مع نوير من أجل الحصول على ركلة جزاء، وأكثر من هجمة مرتدة أخرى، انتهت بتمرير خاطئ في اللمسة الأخيرة، لكن في النهاية صمدوا أمام الغزو الألماني، لتكتب المكسيك التاريخ بتحقيق أول انتصار على المانشافات في لقاء رسمي.