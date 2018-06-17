طائرة إسرائيلية تستهدف مطلقي الطائرات الورقية جنوبي غزة بـ “نيران تحذيرية”

غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن طائرة بدون طيار أطلقت النار قرب مطلقي البالونات والطائرات الورقية الحارقة جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، تلقّت الأناضول نسخة منه.

وقال أدرعي: “قبل وقت قصير قامت طائرة بدون طيار بإطلاق نار تحذيري قرب خلية كانت تقوم بتحضير بالونات وطائرات ورقية حارقة جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف: “لقد استهدفت طائرة عسكرية بنية تحتية استخدمتها تلك الخلية والسيارة التي استعملها أفرادها”، دون تفاصيل إضافية.

في السياق، أفادت مصادر طبية، للأناضول، بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت طائرة تابعة لجيش الاحتلال صاروخًا تجاه مطلقي البالونات والطائرات الورقية الحارقة، قرب السياج الأمني الفاصل، وسط قطاع غزة، دون وقوع أي إصابات.

وحسب معطيات كشفتها لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، فإن البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من القطاع، أسفرت عن اندلاع أكثر من 400 حريق بتلك المستوطنات.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن تكلفة مواجهة تلك الحرائق بلغت نحو 2 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 554 ألف دولار).

ويطلق نشطاء فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية الإسرائيلية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعاليات مسيرة العودة السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 127 فلسطينياً وإصابة أكثر من 14 ألف بجراح مختلفة واختناق بالغاز المسيل للدموع (وكالات).