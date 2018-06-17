الدوحة تعيش أجواء كأس العالم مبكراً.. وترقب لتسلم أمير قطر”علم الفيفا” لمونديال 2022من “بوتين” -(صور)

الدوحة -” القدس العربي” -إسماعيل طلاي:

بدأت جماهير وعشاق الكرة المستديرة في قطر تعيش أجواء المونديال قبل 4 سنوات كاملة من احتضان الدوحة لأكبر تظاهرة عالمية لكرة القدم في 2022، مع توافد الآلاف من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات لمتابعة مباريات كأس العالم بروسيا في مناطق ضخمة أقيمت لاحتضان عشاق الكرة المستديرة، ولاسيّما أبناء الجاليات ​​​​العربية المقيمة في الدوحة.

قطريون يترقبون استلام الأمير تميم “علم الفيفا” من الرئيس بوتين

بينما تترقب أنظار عشاق الرياضة الأكثر شعبية في العالم ما ستسفر عنه مفاجآت مونديال روسيا، تمتد أنظار القطريين أبعد من ذلك، وهي تنتظر بلهفة تاريخ الخامس عشر من يوليو المقبل، لحظة استلام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “علم الفيفا” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المباراة النهائية لمونديال روسيا.

ومع الوتيرة المتسارعة التي تشهدها أشغال بناء الملاعب الثمانية التي ستحتضن الحدث الكروي الأبرز عالمياً، عمدت السلطات القطرية إلى تخصيص مناطق ضخمة لعشاق الكرة المستديرة لمشاهدة مباريات المونديال في أجواء احتفالية، استقطبت آلاف المقيمين والأسرة من مختلف الجنسيات. تماماً كما تتسابق عديد الفنادق لاستقطاب عشاق كرة القدم لمتابعة المباريات.

وبدورها، لجأت بعض السفارات الأجنبية إلى دعوة أبناء جاليتها، ونخبة من الصحافيين والشخصيات لحضور مباريات فرقها الوطنية، كما هو حال السفارة الألمانية في الدوحة.

الدوحة تتنفس المونديال كرة القدم

وقد توافد الأحد، الآلاف من جماهير كرة القدم، ولفيفٌ من كبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الحكوميين وقيادات الأعمال لحضور حفل الافتتاح الرسمي لمنطقة المشجعين في قطر، والمقامة في صالة علي بن حمد العطية، بالتعاون بين كلاً اللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة الثقافة والرياضة والهيئة العامة للسياحة، وشارك في العرض الفني الذي صمم خصيصاً لحفل الافتتاح حوالي 180 فنان استعراضي.

وقد استكمل الجمهور أجواء المتعة والإثارة بمشاهدة بث حي لمباراة ألمانيا والمكسيك في إطار مباريات المجموعة السادسة، والتي تبعها حفل غنائي مبهر أحياه الفنان القطري فهد الكبيسي، وقد شهدت الصالة حضور جماهيري متميز.

وتتواصل فعاليات منطقة المشجعين حتى ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 يوم الأحد الموافق 15 يوليو، حيث تمنح منطقة المشجعين روادها من سكان قطر وزوارها لمحة من أجواء الإثارة والحماس

وتُعتبر منطقة المشجعين أيضاً هي أبرز ملامح النسخة الخامسة من مهرجان صيف قطر الذي تستمر فعالياته حتى نهاية شهر أغسطس.

عروش ترفيهية وحفلات غنائية لاستقطاب العائلات

وبالإضافة إلى البث الحي لجميع مباريات البطولة المقامة في روسيا، تقدم المنطقة أيضاً عروضاً ترفيهية وحفلات موسيقية وغنائية في الفترات التي تتخلل المباريات، كما توجد فيها منطقة مخصصة للأطفال والعائلات وأكثر من 40 عربة من عربات الأطعمة والمشروبات.

وعمد المنظمون إلى السماح بدخول الجماهير مجانا منطقة المشجعين، بما يتيح الفرصة لجميع سكان قطر وزوارها من عشاق كرة القدم مواكبة الإثارة المعهودة لمنافسات البطولة الأكثر متابعةً حول العالم ويخلق أجواءً رائعة تحاكي أجواء كأس العالم.

ثلاث مناطق تتنافس على استقطاب جمهور الكرة المستديرة

وتعدّ منطقة المشجعين في صالة علي بن حمد العطية واحدة من بين ثلاث مناطق للمشجعين في قطر تقوم على تنظيمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، حيث تقام المنطقتان الأخريان في كتارا ومطار حمد الدولي.

وقال ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: “لقد كان مشهداً رائعاً أن نرى هذه الأعداد الكبيرة من المشجعين تأتي إلى هنا اليوم للاستمتاع بكل ما تقدمه منطقة المشجعين في قطر. إن هذه الفعاليات تتيح للجمهور فرصة معايشة أجواء المنافسات في كأس العالم قبل أربع سنوات من استضافتنا للبطولة الأكبر في العالم. ولذلك يسرني أن أدعو جميع أفراد الأسرة لاغتنام الفرصة والحضور إلى منطقة المشجعين التي تلبي تطلعات الجميع، كما أنني على ثقة بأنها سوف تحظى بإقبال جماهيري كبير على مدى أيام البطولة.”

بدوره، علّق عبد الرحمن مسلم الدوسري، مستشار وزير الثقافة والرياضة القطري قائلاً: “يسرنا أن نرى كل هؤلاء الأشخاص ممن ينتمون لجميع الأعمار يستمتعون بالحضور إلى منطقة المشجعين في قطر خلال أيام العيد. ومن خلال العمل مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والهيئة العامة للسياحة سوف نظل ملتزمين بتعزيز ثقافة الرياضة في قطر، فيما نقترب أكثر وأكثر من استضافة كأس العالم 2022.”

المونديال يزيّن مهرجان صيف قطر

ويتزامن افتتاح منطقة المشجعين مع انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان صيف قطر الذي بدأ مع اليوم الأول من أيام عيد الفطر السعيد ويواصل فعالياته حتى نهاية شهر أغسطس. وسوف تتواصل فعاليات المهرجان الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة على مدى أحد عشر أسبوعاً يحتفي خلالها بتنوع عروض التسوق الترويجية وعروض قطاع الضيافة التي توفرها قطر، بالإضافة إلى باقة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الرياضية.

وقال راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة القطرية: “يسعدنا كثيراً أن نطلق منطقة المشجعين في قطر بالتعاون مع كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة الثقافة والرياضة. إن هذا العمل يمثل نموذجاً حقيقياً لتضافر الجهود بين القطاعات المختلفة وهو ما يُعتبر ضرورة لازمة لتطوير وتقديم منتجات وفعاليات سياحية مؤثرة. ولا شك أن تزامن بطولة كأس العالم مع مهرجان صيف قطر لهذا العام يمنحنا فرصة مثالية لتعزيز قدراتنا على التعاون المشترك وتنسيق الجهود في إطار استعداداتنا لاستضافة بطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر في 2022.”

وتفتح منطقة المشجعين أبوابها للجمهور في أيام المباريات، حيث تبدأ من الساعة 2 ظهراً وحتى منتصف اليوم خلال الفترة من 14 – 28 يونيو، في حين تفتح تبدأ من الساعة 4 عصراً وحتى منتصف الليل في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو، وتحظى المنطقة برعاية فودافون قطر باعتبارها شريكاً رسمياً للاتصالات وفندق دبليو الدوحة بصفته شريكاً رسمياً للضيافة.