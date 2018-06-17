وزيرالثقافة والرياضة الإسباني يقدم استقالته بعد 6 أيام من توليه المنصب

مدريد-”القدس العربي”- من خالد الكطابي:

قدم وزير الثقافة والرياضة الإسباني ماكسيم أويرتا استقالته من منصبه إثر ندوة صحافية طارئة بعد مرور ستة أيام على توليه حقيبة الثقافة والرياضة في حكومة بيدرو سانشيث.

واستقال ماكسيم أويرتا بعد نشر حكم قضائي أجبره على دفع أكثر من200 ألف يورو زيادة على الرسوم الإضافية، حيث تم اتهامه بالتحايل الضريبي عندما كان يعمل كمقدم تليفزيوني سنة 2006 .

وقد تبع نشر الخبر القضائي حملة انتقادات واسعة من جل الأحزاب السياسية التي سارعت إلى طلب توضيح من الوزير بل والمطالبة الفورية باستقالته.

ويعتبر ماكسيم أويرتا، أسرع وزير معين يترك منصبه بعد مرور 6 أيام فقط على توليه المنصب الوزاري حيث صرح قائلا “أنا ذاهب حتى لا يتمكن ضجيج الهجمة المسعورة من تقسيم المشروع.”

وأضاف الوزير أويرتا “هناك من يريد تقويض مشروع الرئيس سانشيث للتجديد والشفافية ..وهذا لن أسمح بذلك”.

وسبق بيدرو سانشيث،رئيس الحكومة الإسبانية أن تعهد في تصريح له بإبعاد أي عضو من فريقه الحكومي تبث تورطه في الاحتيال الضريبي.

وخلف قرار الاستقالة ارتياحا لدى كل الأوساط السياسية والشعبية التي أثنت في مجملها على قرار الوزير.

وكان أول نشاط وزاري قام به المسؤول المستقيل حضوره حفل توديع المنتخب الإسباني لكرة القدم المشارك في تصفيات كأس العالم بروسيا.

وتشاء الصدف أن يتقاسم ماكسيم أويرتا رفقة مدرب المنتخب الإسباني جولين لوبيتيغي مطلب إبعادهما من منصبيهما وإن اختلفت ظروف كل واحد منهما.