بالأرقام .. المكسيك تُخلد ذكرى سقوط ألمانيا التاريخي أمام الجزائر



موسكو-”القدس العربي”:

انحنى المنتخب الألماني في بداية حملة الدفاع عن لقبه –كأس العالم-، بهزيمة مفاجئة على يد المنتخب المكسيكي بهدف نظيف، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018، التي سيختتمها المنتخب السويدي ونظيره الكوري الجنوبي غدًا الاثنين.

وبالنظر إلى لغة الأرقام، سنجد أنها مباراة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقط هو أول انتصار لممثل أمريكا الشمالية على “الناسيونال مانشافت” في لقاء رسمي، أضف إلى ذلك، أنها الهزيمة الأولى للألمان في مباراة افتتاحية في كأس العالم منذ عام 1982، عندما سقطوا على يد محاربي الصحراء بهدفي رابح ماجر ولخضر بلومي مقابل هدف للرئيس التنفيذي الحالي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينغيه.

وكانت هزيمة ألمانيا التاريخية أمام الجزائر، هي الأولى في تاريخ بلد السيارات الفارهة في افتتاح كأس العالم، والمفارقة أنها جاءت يوم 16 يونيو / حزيران 1982، وبعد 36 عامًا ويوم واحد فقط جاءت المكسيك لتلحق بألمانيا ثاني خسارة في تاريخها في مباراة افتتاحية لكأس العالم.

وللمرة الثالثة على التوالي، يفشل حامل لقب كأس العالم في تأمين الثلاث نقاط في مباراته الافتتاحية، حدث نفس الأمر مع إيطاليا عام 2010، بتعادلها مع بارغواي بهدف لمثله، وإسبانيا في النسخة الأخيرة تجرعت من كأس الهزيمة أمام الطواحين الهولندية البرتقالية بخماسية مقابل هدف، بينما حافظت المكسيك على سجلها الرائع في البدايات، بتحقيق الانتصار الخامس في آخر ست كؤوس عالم (تعادل مباراة) ولم يذق طعم الهزيمة.

ومن الأرقام التي تُثبت أن الماكينات لم تكن موفقة في هذه السهرة، بخلاف تسديدة دراكسلر التي ارتدت من العارضة وتسديدة ماريو غوميز التي منعها القائم الأيمن للحارس أوتشوا. فهم خلقوا بالفعل 26 محاولة على المرمى، أكثر من أي منتخب آخر منذ بداية كأس العالم، لكن بلا جدوى.

وتُعتبر هذه الهزيمة، هي الثانية لألمانيا في آخر عامين، آخر هزيمة كانت أمام فرنسا في يورو 2016، كذلك أثبت المنتخب المكسيكي أنه خصم لا يُستهان به عندما يتعلق الأمر بمباراة تنافسية في المونديال، فقط في آخر 18 مباراة في كأس العالم، حقق تسعة انتصارات وتعادل في سبعة، ولم يخسر سوى مباراتين.

وتبقى مشاركة المدافع المُخضرم رافايل ماركيز، من العلامات المُضيئة في هذه المباراة والبطولة بوجه عام، كونه اليوم سجل اسمه في كُتب التاريخ، بمشاركته الخامسة في كأس العالم، مُعادلاً أصحاب الرقم القياسي في هذا الرقم، مواطنه أنطونيو كاربخال (شارك في المكسيك أعوام 1950، 1954، 1985، 1962 و1966)، وأسطورة ألمانيا لوثر ماتيوس (شارك أعوام 1982، 1986، 1990، 1994 و1998).