سويسرا تَقلب حسابات المجموعة الحديدية بتعادل بطعم الفوز أمام البرازيل – (صور)

روستوف –روسيا-”القدس العربي”:

فرض المنتخب السويسري تعادلاً بطعم الفوز أمام منافسه البرازيلي في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب “روستوف آرينا” وانتهت بهدف لمثله، لحساب المجموعة الخامسة النارية، لتقبض صربيا على الصدارة بثلاث نقاط بعد انتصارها على كوستاريكا بهدف ألكسندر كولاروف ظهر اليوم، فيما تقاسمت البرازيل وسويسرا المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة.

بدا وكأن منتخب السيلساو يخوض واحدة من مبارياته الودية الأخيرة، باستعراض مهاراتهم في المراوغة والتمرير القصير في كل مكان في الملعب، باستثناء المناطق الدفاعية لبلد مؤسسة الفيفا، وعلى عكس كل التوقعات، كاد رفاق شاكيري أن يُباغتوا السحرة بهدف على عكس سير المباراة في أول خمس دقائق.

جاءت المحاولة السويسرية الجريئة، عن طريق هجمة منطقة بوابل من التمريرات في منتصف الملعب، انتهت بتمريرة في أقصى الزاوية اليمنى، أرسلها بهرامي ملي مترية على القائم القريب للخالي من الرقابة بليريم دزيمايلي، ليُسدد الكرة بغرابة فوق عارضة الحارس إليسون، الذي تنفس الصعداء بمرور الفرصة مرور الكرام.

ردة الفعل البرازيلية جاءت من جناح تشيلسي ويليان، الذي قرر الاعتماد على نفسه بفاصل مهاري من الجانب الأيمن، أنهاه بعرضية قوية، لم تجد من يلمسها لتهز شباك الحارس سامير، قبل أن يظهر الثنائي نيمار وكوتينيو في لعبة جماعية بالقرب من منطقة الجزاء، على إثرها توغل أغلى لاعب في العالم بالقرب من منطقة الست ياردات، ليُهدي باولينيو تمريرة على طبق من ذهب، إلا أنه رفض الهدية بإضاعة أسهل فرصة لمنتخبه.

وأنهى لاعب ليفربول السابق صمود الساعة السويسرية بتسديدة على طريقته الخاصة، مقصية في المكان المستحيل على يسار الحارس المغلوب على أمره. هنا اعتقد الجميع البرازيلية أن منتخبها سينصب السيرك على خصمه الأوروبي، الذي يظهر في المونديال للمرة الحادية عشر في تاريخه.

واستفاق تيتي ورجاله على كابوس الركلة الركنية التي نفذها شاكيري على رأس ستيفين زوبير، ليُغالط حارس روما برأسية في سكنت الشباك (أول هدف في مرمى البرازيل منذ بداية 2018)، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر مع بداية الشوط الثاني، مع ذلك، لم تأخرت ردة فعل أبطال العالم خمس مرات من قبل، بلعب سلبي أكثر من 10 دقائق بعد استقبال الهدف، انتهى بهوجة من المحاولات غير المنظمة، باستثناء الفرصة الذهبية التي صنعها نيمار لكوتينيو، بتمريرة من فوق رؤوس المدافعين، قابلها صانع ألعاب البرسا باستلام بالصدر مع مراوغة، وفي الأخير سدد بجوار القائم، في وضع وكان أسهل وأقرب من مشهد هدفه، لينتهي بعد ذلك اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في ثاني مفاجآت المونديال بعد سقوط ألمانيا أمام المكسيك.