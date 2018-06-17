إصابة باكستاني جراء سقوط صاروخ “حوثي” على جازان السعودية  

جازان-السعودية: أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، إصابة مواطن باكستاني جراء سقوط صاروخ أطلقته جماعة “أنصار الله” (الحوثي) على منطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة 13:39 من بعد ظهر اليوم (10:39 ت.غ) رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد سقط الصاروخ في منطقة نائية، ولم ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة.

وحسب بيانات سعودية رسمية، أطلق الحوثيون أكثر من 150 صاروخ على المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف باليمن قبل 3 سنوات.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.(الأناضول).