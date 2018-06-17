الأردن.. توقيف رجل الدين اللبناني “عبد الوهاب الجغبير”

عمان: أكد مصدر أردني مسؤول، اليوم الأحد، توقيف عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان عبد الوهاب الجغبير، منذ 18 يوماً.

يأتي ذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام أردنية محلية نبأ توقيف الجغبير ووالده الحاج محمد، نقلاً عن نظيرتها اللبنانية.

واكتفى المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بالقول لـ(الأناضول) إن الجغبير “موقوف قيد التحقيق على ذمة قضية أمنية”، دون مزيد من التفاصيل.

وحسب ما ورد في خبر التوقيف، فإن الداعية الجغبير عضو في هيئة علماء المسلمين في لبنان، ويحمل الجنسيتين الأردنية واللبنانية.

و”علماء المسلمين”، أكبر هيئة في لبنان تضم معظم علماء السنّة، وأول هيئة تجمع كل الاتجاهات.

وأضافت وسائل الإعلام أن السلطات الأردنية أفرجت عن والد الجغبير الحاج محمد في وقت لاحق.(الأناضول).