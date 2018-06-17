﻿مهاجرون سريون نفّذوا عملية هجوم للعبور إلى إسبانيا خلال مباراة المغرب وإيران

الرباط ـ «القدس العربي»: نفذ مهاجرون سريون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عملية هجوم منسقة تزامنا مع مباراة المغرب ضد إيران للعبور إلى إسبانيا عبر شواطئ طنجة، يوم الجمعة الماضي، وتعرض جنديان مغربيان إلى إصابات متفاوتة في شاطئ الجليلة في طنجة، أثناء اعتراضهما للمجموعة التي كانت تحاول العبور للضفة الأخرى من المتوسط.

وذكرت مصادر مغربية أن أفراد الجيش المغربي في شاطئ الجليلة، تدخلوا لثني الأفارقة عن تنفيذ عمليات الإبحار، إلا أنهم تعرضوا إلى إصابات، وأن المهاجرين كانوا مدججين بالهراوات والأسلحة البيضاء والحجارة، الأمر الذي أسفر عن إصابات.

وتمكن العديد من المهاجرين من تنفيذ عملية الإبحار، مستغلين وقت مباراة المنتخب، في حين لم يصدر أي بيان رسمي عن سلطات مدينة طنجة يكشف ملابسات العملية.

وكان وزير الداخلية الإسباني الجديد قد أعلن الأسبوع الماضي أنه «سيقوم بكل ما في وسعه» لإزالة سياج الأسلاك الشائكة حول مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين اللتين تحتلهما إسبانيا، وأبرز منافذ الهجرة السرية نحو أوروبا، وتسبب الأسلاك جروحا للمهاجرين قد تكون أحيانا قاتلة.

وقال فرناندو غراندي مارلاسكا «إنها من أولوياتي، سأطالب بتقارير لنتمكن من اتخاذ تدابير أخرى».

وأثناء محاولتهم تسلق هذا السياج المرتفع أصيب مهاجرون بجروح بالغة، حيث قضى مهاجر سنغالي في الثلاثين من العمر بعد أن قطع أحد شرايينه وهو يحاول تسلق السياج في 2009 ، وحاولت لجنة من مجلس النواب الإسباني الطلب من حكومة ماريانو راخوي المحافظة إزالة السياج.

وقال وزير الداخلية الإسباني «من غير المنطقي أو المقبول أن يحاول أفراد تسلق السياج، يمكننا التحرك قبل حصول ذلك والمساعدة في الدول التي ينطلق منها المهاجرون». وتابع «نتحدث عن تضامن واحترام كرامة الأفراد ومراقبة تدفق المهاجرين». وجاء تصريح الوزير الإسباني متزامنا مع استعداد إسبانيا لاستقبال 629 مهاجرا أنقذتهم سفينة إنسانية قبالة سواحل ليبيا.

وأكد مارلاسكا أن هؤلاء المهاجرين سيعاملون بالطريقة نفسها كالآخرين الذين أتوا إلى إسبانيا عن طريق البحر منذ مطلع العامـ ويقدر عددهم بتسعة آلاف، وأنه سيتخذ قرارا حول ما إذا يتعين على كل واحد منهم الحصول على الحماية كلاجىء، مميزا بين أولئك الذين عانوا من شتى أنواع «المصائب» ويمكنهم طلب اللجوء، والذين أتوا لأسباب اقتصادية.