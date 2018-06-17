﻿هجمات دامية وعشرات القتلى والجرحى خلال إجازة عيد الفطر في أفغانستان ونيجيريا

لندن ـ «القدس العربي»: قتل أكثر من ثلاثين شخصاً في تفجيرات، أمس الأحد، في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وهذا هو أكبر هجوم في عدة أسابيع تشهده البلاد التي تواجه حركة تمرد من جانب جماعة بوكو حرام المتشددة.

وقال شاهد يدعى مودو عثمان «لقد دمر منازلنا. أحصينا كذلك (جثث) 31 من الأبرياء بينهم أطفال وعجائز قتلوا في الهجوم». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

ولم يرد الجيش أو الشرطة على اتصالات هاتفية للحصول على تفاصيل عن التفجيرات. ووقع آخر هجوم كبير في شمال شرق البلاد في أوائل أيار/ مايو حيث قتل 20 شخصا على الأقل في ولاية أداماوا المتاخمة لبورنو.

وفي السياق، قال مسؤولون في أفغانستان إن انفجارا وقع أمس الأحد في جلال أباد، خارج مكتب حاكم إقليم ننكرهار، أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار بعد.

إلى ذلك، نقل أمس الأحد، عن بيرنار مارشال ممثل الادعاء في مدينة تولون الفرنسية، أن سيدة في جنوب فرنسا أصابت شخصين بسكين وهي تردد « الله أكبر» بالعربية.

وأصيب زبون في بلدة لا سين سور مير، شرق مارسيليا ، في صدره وتم نقله للمستشفى.وأصيب المسؤول عن الخزينة بإصابات طفيفة.

وجرى إلقاء القبض على المشتبه بها. ولم يحدد المحققون بعد ما إذا كانت الواقعة إرهابية أو حادثا منفردا

ووفقا لدوائر قضائية، فإن ممثلي الادعاء في باريس المسؤولين عن الحوادث الإرهابية لم يتولوا القضية.