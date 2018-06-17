﻿سلاح البحرية الإسرائيلي: لا يوجد حل عسكري لقضية غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة: قالت مصادر في إسرائيل إن سلاحها البحري قد قدم لحكومتها خطة مهنية لنقل البضائع من وإلى غزة من خلال ميناء خاص بها يقام في أسدود أو قبرص، شريطة أن تسند مهمة التفتيش والرقابة لقوات الاحتلال. ونقل موقع «واينت» الإخباري عن مصادر عسكرية قولها إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدير منذ أسابيع مداولات تهدف لتحسين الأحوال الإنسانية في القطاع، انطلاقا من الفهم بأن استمرار الأزمة وتفاقمها سيقود لحرب.

كما تأتي هذه المقترحات على خلفية انتقادات وجهها «مراقب الدولة» في إسرائيل للطبقتين العسكرية والسياسية لعدم فحص خيارات أخرى عدا الخيار العسكري في حرب «الجرف الصامد» عام 2014.

وحسب الخطة الصادرة عن سلاح البحرية سيقام ميناء لغزة يهدف لنقل البضائع ومواد البناء والأجهزة المدنية التي ستساعد القطاع اقتصاديا. وتشمل الخطة المذكورة بناء جزيرة اصطناعية ينشأ فيها ميناء قبالة سواحل غزة، إقامة إرسالية لغزة في ميناء أسدود الإسرائيلي وإقامة ميناء أو إرسالية في قبرص لنقل البضائع من وإلى غزة. ويفضل سلاح البحرية الإسرائيلية الخيارين الأخيرين لأن الخيارين الأولين مكلفان وبعيدان.

ويشترط سلاح البحرية أن يتم ذلك مقابل إخضاع نقل البضائع والمواد للرقابة الإسرائيلية بشكل ثابت.

وينقل «واينت» عن هذه المصادر قولها إنه على جهات خارجية كمصر أو قطر تمويل هذا المشروع. ويرجح المبادرون للخطة هذه أن تكفل سنة هدوء على الأقل أو لتسوية أطول، من منطلق أن حماس معنية بالتهدئة اليوم. يشار بالمقابل أن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يستخف بمثل هذه الفكرة التي سبق وطرحها وزير المواصلات والمخابرات يسرائيل كاتس قبل سنوات. وهذا الاختلاف بالرأي يعكس خلافات أوسع وأعمق بين المستويين الأمني والسياسي حول مستقبل غزة، وكيفية التصرف حيالها. وتشمل خطة سلاح البحرية توصيات لتخفيف الحصار، منها بناء مصائد سمك كبيرة قبالة سواحل غزة وزيادة رقعة الصيد المتاحة من أجل زيادة حجم الصيد ليكون أحد أهم موارد الدخل فيها. وخلص ضابط إسرائيلي كبير للقول بهذا الخصوص، إن الحل لقضية قطاع غزة ليس عسكريا، داعيا لتسهيلات في المواصلات منها وإليها ترافقهما رقابة إسرائيلية.