﻿الجضران قائد الهجوم على الهلال النفطي الليبي: الحقول تحت سيطرة حكومة الوفاق

القاهرة ـ د ب ا: قال الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، الذي يقود هجوما منذ ثلاثة أيام على منطقة الهلال النفطي، إن الحقول والموانئ النفطية مفتوحة وتحت شرعية حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ومؤسسة النفط»، متابعا: «لا ننتقم من أحد ونطالب بالمساءلة القانونية عن الأحداث السابقة».

وأضاف الجضران في بيان مسجل نشره المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى على «فيسبوك» أمس الأحد، أن «العودة لمنطقة الهلال النفطي ليست بغرض الانتقام»، لافتا إلى أن «أبناء قبيلة المغاربة قرروا العودة إلى ديارهم»، وهي «عودة ليست موجهة إلى شركائنا في الوطن»، حسب بوابة الوسط.

وتابع: «نستغرب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة في منطقة الهلال النفطي، دون مبرر إلا إذا كان القصد من ذلك تبني موقف سياسي لا اقتصادي».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط طالبت «ميليشيات الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران ومَن معه بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط» من منطقة الهلال النفطي، محذرة من «كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني».

لكنّ الجضران طالب أمس الأحد «المجتمع الدولي بتشكيل لجنة لزيارة منطقة الهلال النفطي للوقوف على حقيقة الوضع القائم»، كما دعا «القبائل الليبية، وعلى رأسها قبائل برقة وورشفانة وورفلة، لتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة من يوجد في الهلال النفطي من مقاتلين».

وأردف الجضران: «راعينا القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، ولم نرتكب جرائم حرب، ولم تتم عملية اعتقال أو مداهمة… ولم نعتدِ على أحد، لكن نتمسك بحق الدفاع عن النفس».

وأوضح أنه جرى تسليم الهلال الأحمر الليبي عددا من الجثث سواء كانوا من قتلى الجيش أو من «الجنسيات الأفريقية»، بالإضافة إلى «إطلاق عدد من الجرحى الذين أصيبوا أثناء القتال».

كما دعا الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، منظمة الهلال الأحمر لتسلم من سماهم «20 أسيرًا من عناصر الكرامة» والقوات التابعة لهم خلال أحداث الهلال النفطي اليوم الإثنين.

هذا وأعلنت قوات حفتر عن «هجوم كبير» لطرد المجموعات المنافسة من المواقع النفطية في شمال شرق البلاد.

وقال مسؤول في الإطفاء إن صهريجا لتخزين النفط الخام في ميناء رأس لانوف في منطقة الهلال النفطي الليبي قد أصيب بأضرار مع تجدد القتال أمس الأحد .

وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات حفتر «أطلقنا هجوما كبيرا للجيش على الهلال النفطي مسانَدا بمقاتلات سلاح الجو… لطرد ميليشيات (إبراهيم) الجضران وحلفائه».

وأعلن الخميس في شريط فيديو تشكيل تحالف لاستعادة السيطرة على هذه المواقع النفطية. وقال الهلال الأحمر الليبي إنه تسلم الجمعة 28 جثة، لكنه لم يوضح إلى أي فريق تنتمي.

ودعت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لقوات حفتر أمس الأحد، سكان منطقة الهلال النفطي إلى البقاء بعيدا عن «مناطق تجمع العدو وتخزين ذخائر آلياته العسكرية».