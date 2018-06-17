﻿تونس: 50 محاميا يقاضون رئيس الحكومة بتهمة «الاحتجاز القسري» وجنرال سابق ينتقد «استخفافه» بالجيش

تونس ـ «القدس العربي» ـ من حسن سلمان: قرر خمسون محاميا تونسيا مقاضاة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتهمة «الاحتجاز القسري»، عقب تصريحات وزير الداخلية المعزول لطفي براهم حول هذا الأمر، وهو ما دعا بعض المراقبين للحديث عن «حرب بالوكالة» بين الرجلين، فيما وجه جنرال سابق انتقادات كبيرة للشاهد بعد «استخفافه» بالجيش التونسي.

وأصدرت لجنة «خمسون محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة» بلاغا أكدت فيه أنها تستعد لتقديم شكوى قضائية ضد الحكومة التونسية ورئيسها يوسف الشاهد، بتهمة «الاختطاف والاحتجاز القسري خارج الأطر القانونية».

وأضاف البلاغ الذي نشره المحامي نزار بو جلال، منسق اللجنة على صفحته في موقع «فيسبوك»: «ندعو الشعب التونسي ورجالات القانون للمشاركة والحضور في الندوة (الصحافية لتوضيح خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة) دفاعا عن الحريات والتصدي للمنحرفين في السلطة، ليتحمل كل من أجرَم في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين الفساد مسؤوليته، ونؤكد أننا حريصون على الحفاظ والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات كتأكيدنا أننا لن نترك الخاطفين والمنحرفين في السلطة دون تقديم شكايات في حقهم، وندعو ممثلي النيابة العمومية لتحمل مسؤولياتهم في تتبع الجناة».

وكان وزير الداخلية المعزول لطفي براهم أكد قبل أيام وجود قرارات بفرض الإقامة الجبرية على عدد من الأشخاص «بلا ملفات ولا تهم»، في حين أن «قرار فرض الإقامة الجبرية يجب أن يكون في إطاره القانوني الواضح والصحيح»، مشيرا إلى أن بعض المحتجزين حاولوا الانتحار و«تقدمنا لرئيس الحكومة بمكاتيب واستجاب في عدد من الحالات»، في إشارة إلى مخالفة رئيس الحكومة للقانون.

وأثار تصريح براهم جدلا كبيرا في تونس، حيث دعا حاتم العشّي وزير أملاك الدولة السابق، إلى فتح تحقيق حول الأمر، حيث دوّن على صفحته في موقع «فيسبوك»: «نعود الى ما ذكره وزير الداخلية السابق البارحة بخصوص وضع بعض المواطنين التونسيين تحت الإقامة الجبرية بدون أي تهمة أو اَي ملف فساد يدينهم، بل لا وجود لأي ملف أصلا . وما ذكره خطير جدا باعتبار أن أي مواطن تونسي يصبح لحسابات سياسية ضيقة مهددا بالاختطاف ووضعه تحت الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ. لذا كمواطن تونسي وكسياسي مستقل، أطلب من النيابة العمومية فتح تحقيق فيما ذكره وزير الداخلية السابق للتأكد من صحته، لأنه لا يمكن بعد ثلاث محطات انتخابية وبعد دخول تونس لنوادي الديمقراطيات العريقة أن نقترف مثل هذا الخطأ الفادح الذي يرتقي إلى مرتبة الجريمة».

فيما تحدّث بعض المراقبين عن «حرب بالوكالة» بين يوسف الشاهد ولطفي براهم، حيث تسعى بعض الأطراف «المتضررة» من الحملة التي يقودها الشاهد ضد الفساد إلى استهدافه، مستعينة بالجدل الذي أثاره قرار إقالة براهم الذي أكد في وقت سابق وجود خلاف «شكلي» بينه وبين الشاهد، لكنه فنّد ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول تخطيطه لـ«الانقلاب» على السلطة القائمة في البلاد.

من جانب آخر، انتقد الجنرال المتقاعد محمد الهادي بن حسين «استخفاف» رئيس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالجيش التونس، معتبرا أنه أخطأ حيث قال قبل أيام لصحيفة «لا بريس» المحلية الناطقة بالفرنسية « كان لنا جيش تنحصر مهمته في تنظيم عرض عسكري كل يوم 20 مارس (آذار) لا غير».

ووجه بن حسين رسالة إلى الشاهد، تداولتها عدة وسائل إعلام محلية، حيث قال مخاطبا الشاهد « يمكن قبول كلامكم على أنه مزحة أو ربما زلة لسان، ولكن مع ذلك اعتبر أن هناك ضرورة للتوقف عنده (…) أقول لكم بكل احترام: لقد أخطأت. ذلك أن هناك معطيات لا جدال فيها تتعلق بنشاطات وبمهمات الجيش يبدو للأسف أنها غائبة عن ذهنكم»، مشيرا إلى أن الجيش التونسي «حمى الحدود الغربية خلال حرب التحرير التي خاضتها الجزائر الشقيقة وتصدّى لتوغلات الجيش الفرنسي لدى ملاحقته المجاهدين الجزائريين المتمركزين في الاراضي التونسية (…) وخلال السبعينيات وقفت المؤسسة العسكرية في وجه تهديدات وعربدة جيش القذافي. كما قادت عملية واسعة النطاق في شهر جانفي (كانون الثاني) 1980 أخمدت خلالها هجوما ارهابيا في قفصة وتصدت لمجموعة مسلحة تسللت من الخارج في محاولة لإسقاط النظام (…) ولا يفوتني أن أذكر أن جيشنا الوطني شارك خلال حرب أكتوبر 1973 بوحدات هامة الى جانب الجيش المصري في صحراء سيناء».

وأضاف «هكذا ترون سيادة رئيس الحكومة أن جيشنا كان أبعد ما يكون عن تسخير وجوده للعروض العسكرية. فقد كان دائما مشغولا رغم وسائله البشرية والمادية غير الكافية للدفاع عن البلاد وضمان أمنها ونموّها».

وعلى مدى عقود عدة، حافظ الجيش التونسي على حياده تجاه العملية السياسية، رغم محاولات «توريطه» من قبل بعض الأطراف في البلاد، كما يُحسب له رفضه أوامر الرئيس السابق زين العابدين بن علي باستهداف المتظاهرين خلال الثورة، ووقوفه إلى جانبهم ضد بوليس بن علي الذي حاول استهدافهم قبيل سقوط النظام وفرار الرئيس السابق إلى السعودية.