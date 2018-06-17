﻿الحوثيون يرفضون خطة المبعوث الدولي لتسليم ميناء الحديدة

لندن ـ «القدس العربي»: قال محمد البخيتي، القيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية، أمس الأحد، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث «لم يأت بجديد عدا استكمال مناقشة ما تم طرحه في زيارته السابقة، وفي إطار الحل الشامل بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء».

وأضاف البخيتي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، «لم يطلب منا المبعوث الأممي تسليم الميناء ولا مدينة الحديدة، وسبق للأمم المتحدة أن رفضت عرض دول العدوان (في إشارة إلى قوات التحالف العربي) إدارة الميناء على لسان الأمين العام السابق لأن ذلك ليس من صلاحياتها والحديث يدور حول الرقابة».

وتابع: «المطالبة بتسليم الحديدة أو مينائها أمر غير واقعي لأنه لم يسبق لأي دولة أن سلمت جزءا من أرضها طوعا للغزاة (في إشارة للقوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف العربي)، وهذا يعني منح الغزاة سلميا ما عجزوا عن تحقيقه عسكريا وسيطالبون بالمزيد»، على حد تعبيره.

وبالنسبة للمعارك الدائرة في محافظة الحديدة، قال البخيتي: «التصعيد يواجه بالتصعيد وقد تمكنت القوات اليمنية (موالية للحوثيين) من استعادة زمام المبادرة على طول الخط الساحلي وتقطيع أوصال طرق إمداد العدو».

وأردف: «إذا كانت دول العدوان حريصة على التخفيف من معاناة اليمنيين كما تدعي لما أغلقت مطار صنعاء، الذي يستحيل تهريب أي سلاح عبره لأن الرحلات القادمة إليه كانت تأتي من الأردن وتفتش مرة أخرى في مطار بيشة السعودي».

والتقى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد، بوزير الخارجية ونائبه في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً.

ونقلت وكالة الأنباء الخاضعة للجماعة، أن «غريفيث التقى مع الوزير هشام شرف، ونائبه حسين العزي، واستعرضوا مساعي المبعوث الأممي التي قام بها خلال الفترة الماضية».

وعلى الرغم من تصريحات شرف من أن موقفهم «ما زال مع مد اليد نحو التسوية السياسية والسلام المشرف للشعب اليمني، إلا أن مصادر مطلعة ذكرت لـ«القدس العربي» أن «الحوثيين رفضوا خطة المبعوث الدولي بتسليم ميناء الحديدة»، وهو ما يعني استمرار المعارك للسيطرة على المدينة ومينائها.

وأشار غريفيث إلى أن مهمته وزيارته الحالية «تعد مهمة خاصة تأتي في وقت حرج بُغية وقف أي تهديد لجهود السلام»، وفقاً للوكالة.

وأمس الأحد دارت معارك عنيفة حول سور مطار الحديدة الذي تحاصره القوات الحكومية المدعومة بطيران التحالف العربي، لغرض السيطرة عليه.

ودفعت أعمال العنف في محافظة الحديدة في غرب اليمن حيث تدور معارك بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين، نحو خمسة آلاف عائلة للنزوح في حزيران/يونيو الحالي، بحسب ما أعلنت الامم المتحدة أمس الأحد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن 4458 أسرة يمنية نزحت من منازلها في ست مناطق مختلفة في محافظة الحديدة منذ بداية الشهر الحالي. (تفاصيل ص 10)