﻿اتهامات للحكومة اللبنانية بالارتهان لـ«حزب الله» وسفارتها في طهران: «تشجيع للسياحة»

بيروت ـ لندن ـ «القدس العربي» من سعد الياس ومحمد المذحجي: طرحت أنباء نشرتها مواقع إيرانية حول إعفاء الإيرانيين الوافدين إلى الأراضي اللبنانية والمغادرين منها من ختم جوازات السفر في مطار بيروت الدولي، علامات استفهام حول صحة هذه الأخبار وأبعادها. وأثارت ضجة على مواقع التواصل بعد الاشارة إلى أنّ المواطن الإيراني سيكتفي بالختم الصادر عن السفارة اللبنانية في طهران، وبعد توصيف صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية الأمر على أنّه ارتهان لـ«حزب الله» وتحويل لمطار بيروت إلى قاعدة للحرس الثوري الإيراني ولنشاطاته ونشاطات الحزب.

فقد سلّطت «واشنطن تايمز» الضوء على تلك الخطوة، في تقرير لها نشر قبل يومين، معتبرة «أنّ اللبنانيين يعملون من خلال هذا الإجراء على إفساد مطار بيروت الدولي وعلى تسهيل عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وانتقال المقاتلين المؤيدين لإيران إلى دول الجوار». ولفتت إلى «أنّ حزب الله قد أتاح بذلك لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، تحويل مطار رفيق الحريري الدولي إلى قاعدة للعمليات».

وأفادت وكالة «إسنا» للأنباء التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، نقلاً عن السفارة اللبنانية في إيران، أن السلطات اللبنانية لا تختم جوازات السفر الإيرانية بختمي الدخول والخروج اعتباراً من الخميس الماضي، حين زيارة المواطنين الإيرانيين إلى لبنان.

وقالت السفارة «إن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل زيارة الإيرانيين إلى لبنان وزيادة رفاهيتهم، على حد وصفها»، بينما يسهل ذلك لإيران نقل المقاتلين وتهريب السلاح إلى دول أخرى.

وتم توجيه انتقادات عديدة من قبل القوى اللبنانية إلى جماعة «حزب الله» لأن لها نفوذا أمنيا على مطار بيروت، وأنها تستخدم المطار لتهريب السلاح والمخدرات والمقاتلين الموالين لإيران إلى دول أخرى. وسمح حزب الله لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني باتخاذ مطار رفيق الحريري الدولي نقطة ارتكاز لعملياته، وموطئ قدم إيرانياً في المطار، وتتلخص بنقل الأسلحة والمقاتلين وتوزيعهم في المواقع والبلدان التي تخدم استراتيجية الحرس الثوري للتدخلات الإقليمية.

وتعليقاً على هذا الاجراء، قال المنسّق السابق للأمانة العامة لقوى 14 آذار، النائب السابق فارس سعيد، إن «الترتيب الخاص لدخول الإيرانيين إلى لبنان له صفة أمنية، نطالب رئيس الحكومة بتفسيرات ونطالب الأحزاب والكتل النيابية بخطوات تكشف الحقيقة و… رجاء لا تستنكروا بل نريد خطوات».

وكتب عضو قوى 14 آذار نوفل ضو « قرار ختم الدخول إلى لبنان والخروج منه للإيرانيين على بطاقات منفصلة عن جوازات السفر، وفق تأكيدات سفير لبنان في إيران، فضيحة لتغطية دخول وخروج الحرس الثوري الإيراني والمقاتلين لتابعين له في لبنان وسوريا، خلافاً لقرارات مجلس الأمن. من هي السلطة السياسية التي اتخذت القرار؟ ولماذا؟ «. وأضاف: «سفير لبنان في إيران برّر عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين الداخلين الى لبنان والخارجين منه بأن دول أوروبا وأمريكا تعرقل منح الإيرانيين الذين دخلوا لبنان فيزا الدخول إلى أراضيها. هذا يعني أن هذه الدول تعتبر دخول الإيرانيين إلى لبنان دخولاً أمنياً. من اتخذ قرار تغطية هذا الدخول وحمايته؟».

وبعد الجدل الواسع حول القرار، أكدت المديرية العامة للأمن العام في بيان «أن الخبر الذي تناقله بعض المواقع الإلكترونية عن إلغاء ختم الدخول والخروج للمسافرين الإيرانيين الوافدين إلى لبنان عارٍ من الصحة». وأشارت إلى «أنها تعتمد إجراءً متاحاً أمام رعايا عدد من الدول الوافدين إلى لبنان وللراغبين منهم بتوشيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم».

إلا أن البعض رأى أن الأمن العام وإن كان قد نفى إلغاء ختم الدخول والخروج، إلا أنه لم ينف الامتياز الخاص الذي أقرّ لبعض الدول، ومن بينها إيران.

ونقل موقع «مصدر دبلوماسي» عن أحد الدبلوماسيين قوله تعليقاً على الاتهامات من أن الإجراء يهدف إلى تهريب إيرانيين من العقوبات الأمريكية «إن هذا تحليل غير منطقي على الإطلاق ولست أعرف كيف يكون وضع أختام الدخول والخروج على بطاقات منفصلة تهرّباً من العقوبات الأمريكية؟». وقال «إن السفارة اللبنانية في طهران لاحظت انخفاضاً ملموساً في عدد السيّاح الإيرانيين إلى لبنان وخصوصاً أولئك الميسورين منهم، إذ يتخوّفون من وضع الختم اللبناني على جوازاتهم لأنهم يتعرّضون بسببه لتحقيقات في سفارات أمريكية وأوروبية، ومنها أسئلة عن سبب توجههم إلى لبنان ومن التقوا». وأضاف الدبلوماسي «أن الموضوع إداري سياحي بحت ولا رابط البتة بين القرار والعقوبات والربط غير منطقي، وهذا إجراء لبناني سيادي ووحده لبنان يقدّر أين يضع الأختام تبعاً لمصلحته».