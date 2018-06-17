﻿نجمة «لعبة العروش» مايسي وليامز تتألق في لندن

لندن – «القدس العربي»: تألقت نجمة مسلسل «لعبة العرويش» مايسي وليامز في حفل «فيكتوريا سيكريت» الصيفي الذي أقيم في لندن أمس، وتميز ظهورها في الحفل بإطلالة رائعة أظهرت جمالها.

والتقطت عدسات المصورين العديد من اللقطات المختلفة للنجمة الشابة، التي كشفت أن مسلسلها الأثير « لعبة العروش» سيتم عرض موسمه الثامن والأخير مع بداية السنة المقبلة.

وكان الموسم السابع من المسلسل قد انتهى تصويره مارس/أذار 2017، ورغم ذلك تم عرضه فى يوليو/تموز من العام نفسه.

والمسلسل، الذي لاقى صدى عالميا، ينتمى لفئة الخيال والدراما، حيث بدأ عرضه عام 2011 ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمي الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة «إتش بي أو» الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروي قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدي، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفي ترنر، مايسي وليامز، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية «أغنية الجليد والنار» للكاتب جورج أر أر مارتن.

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