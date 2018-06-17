﻿تعقيبا على تقرير: الإعلامية الكويتية فجر السعيد تمتدح ضيافة «ابن العم» الإسرائيلي

أن تكون إنسانا

الرخيص يظل رخيصا سواء جاء من هنا أو من هناك، ومقياس التصنيف يبقى موحدا هو أن تكون إنسانا تقيس الأمور بميزان الحق والعدل مهما كانت مغريات التزييف والانتهازية أو لا تكون كذلك.

ولو حاولنا أن نبحث عن أصحاب المواقف المشرفة ضد العدوان والاحتلال والاستعمار وسرقة الأوطان وتدمير الدول والبلدان سواء تعلق الأمر بفيتنام أو فلسطين أو العراق أو غيرها فسنجد بسهولة أسماء وتاريخ من اعترضوا على مصاصي الدماء ومخربي الحضارات بمختلف أشكال الاحتجاج والرفض والفضح ومنهم أشخاص وشخصيات تنتمي إلى الدول المعتدية نفسها. ويذكرون بحروف من ذهب رغم طول المدة التي تباعدنا عن الحدث، ولكننا عندما نبحث عن المتملقين والمغتصبين والسفاكين والمروجين لجرائمهم بصيغ التزييف وخلط الأوراق، وكثير منهم ينتمون إلى دول معتدى عليها أو مستعمرة بفتح الميم أو تحت وصاية قوى الهيمنة فستجد أسماءهم مركونة في حيز الإمعات التي تضم في القديم والحديث كل من اتخذ من الخنوع والاسترزاق بمصائب الناس مذهبا وسلوكا.

المغربي – المغرب

المقاطعة تضر بالفلسطينيين

مقاطعة إسرائيل ينبغي أن تكون على المستوى الرسمي فقط لا على المستوى الشعبي، بمعنى أنه لا يجوز بأي حال إقامة علاقة دبلوماسية وسياسية مع هذه الدولة المحتلة، فهذه المقاطعة تضر فعلا بها وتؤكد عدم اعتراف الدول العربية بها، لكن المقاطعة على المستوى الشعبي تضر بالفلسطينيين أكثر مما تضر بالإسرائيليين.

ألا يكفي الفلسطينيين وهم الأهل وأبناء العمومة ما هم فيه من ذل الاحتلال حتى نضيف إليهم ذل هجران أولي القربى؟ ينبغي أن تذهب في كل حين وفود شعبية عربية ومنظمات المجتمع المدني العربي إلى القدس، إلى الأهل إلى الأسرى إلى الحزانى والمكلومين إلى أسر الشهداء.

زياراتنا لهم على الدوام تشجيع لهم على الصمود وتخفيف لهم من المصائب التي توالت عليهم منذ سبعين عاما أو أكثر.

أم التحجج بأن زياراتنا للقدس اعتراف بشرعية المحتل، فالمحتل موجود شئنا أم أبينا، والاحتلال واقع وعلينا التكيف مع هذه الحالة بدلا من التهريج والصراخ والتخوين.

عادل بشير الصاري

الحق سيعود

فجر السعيد إعلامية؟ لا توجد في قاموس الإعلام الكويتي هذه المغمورة المنبوذة التي لا تجيد التحدث بأي رأي محلي فما بالكم برأي سياسي وقضية جوهرية.

إن مجرد إبراز وجودها أمام الملأ شأنها شأن مراهق كاتب جعله الإعلام كاتبا مشهورا لمجرد أنه يمدح الصهاينة المحتلين. هذه الشرذمة إلى مزبلة التاريخ، والحق الفلسطيني سيعود والكويت ثابتة مبادؤها تجاه القضية الفلسطينية أبا عن جد.

محمد حاج

التطبيع فعل حربي

الإعلام الذي يتكلم عن الخيانة لمفردات الصهيونية هو إعلام لا يفرق ببن الأبيض والأسود. فالقول دول تطبع مع إسرائيل في المشرق العربي والمغرب العربي شمال افريقيا هو قول فيه كثير من الالتباس.

التطبيع مع الكيان الصهيوني هو فعل حربي خائن موجه ضد الشعب الفلسطيني .

بومدين

طعنات في الظهر الفلسطيني

للأسف تصريحات ومواقف بعض العرب في السنوات الأخيرة والذين كنا نحسبهم سابقا مع فلسطين قلبا وقالبا أصبحت مثل طعنات خنجر في الظهر الفلسطيني.

أقول للكويتية التي زارت إسرائيل: أكيد أن المحتل اليهودي الصهيوني لفلسطين سوف يستقبلك استقبالا حارا وجميلا ولطيفا لأنه يرى فيكم طابورا خامسا ومجرد مجموعة من الخونة والعملاء خنتم مبادئكم وقيمكم وإنسانيتكم قبل أن تخونوا فلسطين وشعبها فالجنود لهم تعليمات باستقبال لطيف وحار للوفود العربية التي تزور فلسطين والقدس تحديدا حتى يظهروا أمامهم أنهم أناس طيبون وشعب سلام ومحبة.

ثم يقوم العرب والنخب المزيفة والخاوية والفاقدة للقيم بنشر تلك المحبة واللطف المزيفين في بلدانهم وبين أوساط العرب رغم أن الجنود الذين استقبلوها بالمحبة والود هم من يقتلون الأطفال والنساء والرجال في فلسطين، وهم من يمنعون الدواء والغذاء ويحاصرون غزة والشعب الفلسطيني وهم الجنود الذين يعتقلون الاأطفال والنساء والشباب وهم الذين يعاملون الشعب الفلسطيني في العشرات وربما المئات من الحواجز المقامة في الضفة الغربية معاملة مهينة وغير إنسانية وانتظار لساعات طويلة نجم عنها تعرية الشباب للتفتيش وموت العجائز والنساء الحوامل أليس ذلك كافيا حتى تعلم هذه الإعلامية المثقفة أنها مجرد ورقة وطابور خامس وخائنة والمحتل اليهودي والصهيوني يستعملكم في دعايته المغرضة.

وحتى أسهل الفهم لهذه الإعلامية المبهورة بالمحتل وجنوده اللطفاء إذا احتل بلدك (الكويت) من طرف دولة أخرى ونشر هذا المحتل القتل والدمار والخراب وهجر أهلك وشعبك وهدم بيوتكم ومنع عنكم أبسط الحقوق الإنسانية عن شعبك المحتل لكن المحتل نفسه هذا يعاملك في بلدك المحتل معاملة لطيفة ورقيقة ويفتح لك الأبواب لاستقبال المسؤولين المحتلين لبلدك ويسهل إجراءات دخولك وخروجك وعملك ويستقبلك في المنصة الشرفية للمطار مع مرافقة سياسية في بلدك.

ماذا سيكون رد الشعب الكويتي في هذه الحالة؟ وكيف يراك هل مواطنة شريفة أم عميلة خائنة لبلدها؟ وما هو موقفك أنت وهل تقبلين أن تكوني بوقا وصوتا للمحتل الذي يحتل أرضك وشعبك بالحديد والنار لأنه فقط يعاملك معاملة لطيفة.

جربي طالبي بالحقوق الفلسطينية مثلما فعلت عهد التميمي الفلسطينية لكي تعرفي الوجه البشع والإجرامي للمحتل اليهودي الصهيوني لفلسطين.

نبيل العربي