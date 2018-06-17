وزير التنمية الإدارية والعمل القطري: قريباً دار إيواء وصندوق لدعم العمال

الدوحة -”القدس العربي” -إسماعيل طلاي:

أعلن الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري عن تدشين الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية قريبا، لتختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة والذين تنقطع بهم السبل لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة.

ومن جهته ثمّن وزير العمل الفلبيني الذي يزور الدوحة حاليا الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية لحماية حقوق العمال، واصفا إياها بالنموذج الذي يحتذى به.

جاء ذلك على هامش احتفال 250 ألف من أبناء الجالية الفلبينية المقيمة في قطر باليوم الوطني الفلبيني الـ 120 ويوم العمال المهاجرين الفلبيني، بحضور عدد من المسؤولين القطريين والفلبينيين.

وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن هيئته بصدد إنشاء “صندوق دعم العمال” الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية، بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته.

وأوضح أن دولة قطر اتخذت عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال ولخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، مشيرا إلى أن دولة قطر قامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة، وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.

وأشار إلى إصدار عدد من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية، كما صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2016.

ونوه أيضا لصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف إنشاء آلية إنصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وأخيرا قانون المستخدمين في المنازل، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر.

وزير العمل الفلبيني: اصلاحات قطر لحماية العمال نموذج يحتذى به

من جانبه، أكد سلفستر بيلو الثالث وزير العمل والتوظيف الفلبيني حرص بلاده على اختيار دولة قطر لإقامة احتفال باليوم الوطني الفلبيني الـ 120 ويوم العمال المهاجرين، تقديرا وعرفانا من الحكومة الفلبينية للجهود التي تبذلها دولة قطر لا سيما في مجال حماية حقوق العمالة الفلبينية المهاجرة بشكل عام والعاملة بقطر على وجه الخصوص.

وثمّن وزير العمل الفلبيني الذي يزور قطر في تصريحات صحافية على هامش احتفال الجالية الفلبينية بهاتين المناسبتين، الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة القطرية والبرامج والإصلاحات التي تصب في صالح العمالة وخاصة الفلبينية، مؤكدا أن القوانين والتشريعات التي اتخذتها دولة قطر في مجال حماية العمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها وحقوقها تعد نموذجا يحتذى لتكون أساسا للاتفاقيات التي يتم عقدها في المنطقة ككل.

وأشاد بالبرامج والإصلاحات المتعلقة بحماية الحقوق وضمانها، مؤكدا أن قانون العمل القطري يحمي العمالة بشكل عام، ويجب تبني بنوده في المنطقة كلها من خلال منظمة العمل الدولية.