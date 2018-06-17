﻿فيدرر يتوج باللقب بعد الفوز على راونيتش

برلين – د ب أ: توج السويسري روجيه فيدرر بلقب للتنس (كأس مرسيدس) بعد فوزه على الكندي ميلوس راونيتش 6/4 و7/6.

وسيحصل فيدرر، الذي اختار أن يحصل على فترة راحة لمدة ثلاثة أشهر خلال موسم الملاعب الرملية للتركيز على الفوز ببطولة ويمبلدون للمرة التاسعة في تاريخه، على صدارة التصنيف العالمي اليوم من الإسباني رافايل نادال. وأصبح فيدرر، الفائز بـ20 بطولة من بطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام)، يملك 98 لقبا في مسيرته بعد فوزه ب . وقال فيدرر (36 عاما): «أنا سعيد للغاية. أعتقد أنها كانت مباراة نهائية جيدة». وأضاف: «كانت عودة جيدة بعد فترة من الغياب. كانت الأمور صعبة في السنوات الأخيرة ولكن كل شيء سار في مصلحتي، فزت بأربع مباريات، ولعبت بشكل جيد للغاية اليوم». ويشارك فيدرر في بطولة هاله التي تقام على الملاعب العشبية اليوم، حيث فاز بلقبها تسع مرات سابقة. وقال: «أتمنى مواصلة انتصارات في بطولتي هاله وويمبلدون. عودتي لصدارة التصنيف ستعطيني دعما».