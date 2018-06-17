﻿مارادونا يعتذر عن التدخين في الملعب

موسكو – د ب أ: اعتذر الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عن انتهاك لوائح حظر التدخين في كأس العالم.

وأقدم على التدخين خلال المباراة التي تعادل فيها منتخب الأرجنتين مع نظيره الايسلندي السبت في موسكو. وشوهد مارادونا وهو يدخن داخل استاد «سبارتاك» أثناء المباراة، وقال في وقت لاحق أنه لم يكن على دراية باللوائح، مشيرا إلى أنه شعر بالتوتر بعد إهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء للأرجنتين. وقال عبر «إنستغرام»: «اليوم كان صعبا على الأرجنتينيين، الكثير من التوتر خلال الظهور الأول في كأس العالم، كل شخص وله طريقته في الشعور بالأشياء، حقا لم أكن أعرف بأنه غير مسموح بالتدخين داخل الملعب». وتابع: «اعتذر للجميع وللفيفا، هيا يا أرجنتين لندعم أولادنا، الآن أكثر من أي وقت مضى».