﻿فينبوغاسون يكتب اسمه في تاريخ المنتخب الأيسلندي

موسكو – د ب أ: كتب ألفريد فينبوغاسون اسمه في تاريخ كرة القدم الأيسلندية، عندما سجل أول أهداف بلاده في كأس العام في مرمى المنتخب الأرجنتيني خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الأول ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتنقل فينبوغاسون بين الأندية وظهر تألقه في هولندا، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا حيث هبط مستواه كثيرا، ثم عاد للتألق مرة أخرى من بوابة فريق أولمبياكوس اليوناني ثم أوغسبورغ الألماني. وسجل فينبوغاسون (29 عاما) 59 هدفا في 70 مباراة مع فريق هيرينفين الهولندي خلال الفترة من 2012 وحتى 2014 وهو الأمر الذي جعله ينتقل لريال سوسيداد في إسبانيا. وكان خبر انتقاله لصفوف سوسيداد هو الأهم ولكنه فشل في تقاسم الصفحات الأولى في الصحف مع نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي. وكان فينبوغاسون أغلى صفقة في تاريخ ريال سوسيداد حيث انتقل إليه مقابل 8 ملايين يورو، ولكنه لم يسجل سوى أربعة أهداف في 27 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب ديفيد مويز، وهو ما جعل النادي الإسباني يبحث له عن ناد آخر. وظهوره الضعيف في الدوري الإسباني كان بمثابة ذكرى بعيدة خاصة وأنه لم يحتاج سوى 23 دقيقة فقط للتوغل في الدفاع الأرجنتيني ويسجل هدف بلاده الأول في مرمى الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو. وحصدت أيسلندا أول نقطة لها كما سجل فينبوغاسون أول أهداف المنتخب الأيسلندي في كأس العالم، في مباراة فشل فيها ميسي أن يضع بصمته، حتى انه أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني.