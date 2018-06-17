﻿مدير منتخب مصر: صلاح جاهز… ولا نخشى التحكيم

غروزوني – د ب أ: قال المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، إن مباراة روسيا غدا، ستكون غاية في الصعوبة، خاصة وأن الفريق يواجه صاحب الأرض والجمهور، بجانب أن المنتخب ليس أمامه سوى الفوز للحفاظ على فرصه في التأهل.

وأوضح أن المباراة تمثل ضغطا كبيرا على اللاعبين، ولكن الجهاز الفني لا يمكن أن يشكك في التحكيم الذي سيدير اللقاء بأنه سينحاز للدولة المضيفة للحفاظ على فرص استمرارها في البطولة. وبشأن تطور الإصابة الخاصة بمحمد صلاح، أوضح لهيطة أن لاعب ليفربول شارك في تدريبين جماعيين وأنه قادر على خوض لقاء روسيا بشكل طبيعي ولن يغيب عن المباراة وسيكون أساسيا، كما أن الصور التي التقطت للاعب وهو يرتدي القميص بمساعدة زملائه، مجرد مداعبة، وصلاح سيشارك بشكل طبيعي ولن يغيب. وأضاف أن أحمد فتحي أصيب بشد خفيف ولكنه سيشارك في التدريب الأخير، كما أن محمود حسن تريزيجيه وطارق حامد جاهزان تماما.