﻿مباريات اليوم: انكلترا تبحث عن «بداية ملهمة» في مواجهة نسور قرطاج في المجموعة السابعة

سان بطرسبرغ – د ب أ: يؤكد جيسي لينغارد أن منتخب إنكلترا لن يهاب أي منافس في كأس العالم في الوقت الذي يقول فيه هاري كاين أن فريقه ينبغي أن يتحلى بالشجاعة. بصرف النظر عن الكلمات الرنانة، فإن مثل هذه العبارات تسجل بداية عصر جديد لمنتخب الأسود الثلاثة.

ويستهل منتخب إنكلترا مشواره في مونديال روسيا بمواجهة تونس اليوم في الجولة الأولى من المجموعة السابعة. ويعد المدافع غاري كاهيل الوحيد في المنتخب الإنكليزي الذي يملك أكثر من 40 مشاركة دولية حيث يبلغ متوسط أعمار اللاعبين أقل من 26 عاما. لكن لينغارد يرى أن المدرب غاريث ساوثغيت غرس الكثير من الثقة في الفريق الذي لا يملك خبرات هائلة على مستوى البطولات الكبرى. وقال لينغارد: «ساوثغيت يملك عقلية اللعب بحرية، بدون خوف، وهذا يعطيك فرصة للاستمتاع بنفسك بشكل أكبر». وتابع: «نحن كلاعبين هذا ما سنفعله، سنستمتع بكرة القدم، سنلعب دون خوف ونقدم كرة ممتعة في الوقت نفسه». ويتطلع المنتخب الإنكليزي لاستعادة توازنه بعد خروجه مبكرا من أخر بطولتين شارك بهما، فخرج من دور المجموعة لمونديال 2014 كما ودع «يورو 2016» من دور الستة عشر على يد آيسلندا. ورحل الجيل الذي تصدره جيرارد وروني ولامبارد وتيري وجاء جيل جديد. ولم يتعرض المنتخب الإنكليزي لأي هزيمة منذ خسارته أمام ايسلندا، فيما خسر منتخب تونس أمام إسبانيا صفر/1 وديا قبل المونديال، لتنتهي المسيرة الخالية من الهزائم لنسور قرطاج والتي استمرت تسع مباريات. ولم يكشف ساوثغيت عن قائمته للمباراة ولكن فابيان ديلف يؤكد أن زملائه لديهم فكرة واضحة عما سيحدث. وقال: «عملنا على أنظمة مختلفة ومتعددة ومع أشخاص مختلفين… لا توجد ضمانات بالفريق قد تكون هناك تغيرات». وعاد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد إلى التدريبات الجمعة بعد غيابه ليومين عن التدريبات بسبب الإصابة في الركبة.