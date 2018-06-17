﻿حافظ على هدوئه وسط الجنون ونجح في المحاولة رقم 45

سوتشي (روسيا) – د ب أ: وسط مباراة وصفت بأنها «مجنونة» واعتبرت الأكثر إثارة حتى الآن في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على هدوئه وتركيزه حتى اللحظة الأخيرة في المباراة التي تألق خلالها وسجل ثلاثية (هاتريك) لمنتخب بلاده ليقوده إلى التعادل مع نظيره الإسباني 3/3 .

وكادت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، أن تنتهي بفوز إسبانيا بطلة العالم عام 2010، 3/2 .ولكن رونالدو، نجم ريال مدريد، واصل تألقه ونجح في خطف هدف التعادل للمنتخب البرتغالي قبل دقيقتين فقط من النهاية، وأحرزه من ركلة حرة مباشرة حملت رقم 45 في سجل مشاركاته الدولية بالبطولات الكبرى، علما أنه لم يسجل أي هدف من الـ44 ركلة حرة السابقة. وانهالت عبارات الإشادة من فيرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، على رونالدو، حيث قال عقب المباراة بأن نجم ريال مدريد يتمتع «بعقلية مذهلة… حتى عندما كنا متأخرين في النتيجة 2/3، استطاع الارتقاء بالفريق.» وواصل رونالدو رسم صورته الأسطورية عبر الثلاثية حيث انضم إلى بيليه وأوفه زيلر وميروسلاف كلوزه في قائمة اللاعبين الذين نجحوا في التسجيل خلال أربع نسخ من كأس العالم، وبات أول لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية في شباك إسبانيا في المونديال.

ومع ذلك، لم يمح تألق رونالدو شعور سانتوس بالقلق بعد إخفاق المنتخب البرتغالي في تحقيق الفوز والاكتفاء بنقطة واحدة ، وقد اعترف المدرب بتفوق المنتخب الإسباني في الاستحواذ لفترات طويلة من المباراة. وقال سانتوس: «إننا فريق يتمتع بقدرات فنية عالية، ولكن الأمور تكون صعبة عندما يستمر فقدانك للكرة. كنت أتوقع أن يكون الاستحواذ على الكرة متقاربا بين الفريقين أكثر من ذلك.» ولدى سؤاله عن اللحظات الأكثر جدلا في المباراة، قال سانتوس إنه لاعبيه كانوا محقين في المطالبة بركلة الجزاء المبكرة التي جاء منها الهدف الأول، وذلك إثر تدخل ناتشو مع رونالدو. وبدا أن سانتوس لم يكن يعلم بأن اللعبة جرى مراجعتها بالفعل من قبل حكام الفيديو المساعدين. كذلك تحدث سانتوس عن الهدف الأول للإسباني دييغو كوستا والذي سجله بعد صراع على الكرة مع اللاعب البرتغالي بيبي. وقال سانتوس: «كان من المفترض احتساب ركلة حرة (ضد كوستا)… هذه من اللقطات التي يجب مراجعتها لأنه كان هناك تدخل على بيبي.» ولا شك في أن سيناريو المباراة ضاعف تركيز سانتوس بشأن مدى اعتماد المنتخب البرتغالي على نجمه الأبرز رونالدو، علما أن غونزلو غويديس لاعب بلنسية الإسباني صنع فرصتين تهديفيتين، إحداهما تمثلت في تمريرة خطيرة وأخرى في تسديدة، بينما لم يقدم بيرناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز المستويات المنتظرة. وكان رونالدو قد دخل إلى المؤتمر الصحفي عقب المباراة وأجاب عن سؤالين لإعلامي من الاتحاد البرتغالي للعبة قبل أن ينصرف سريعا. وقال رونالدو إنه يعتقد أن المباراة الثانية المقررة يوم الأربعاء أمام المغرب ستكون «مباراة صعبة» على المنتخب البرتغالي.