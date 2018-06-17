﻿المجموعة السادسة : حامل اللقب ألمانيا يسقط بهدف أمام المكسيك في أبرز مفاجآت المونديال

موسكو – د ب أ: عانى المنتخب الألماني من البداية المتعثرة في مستهل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم، التي أحرزها في البرازيل قبل أربعة أعوام، عقب خسارته المفاجئة صفر/1 أمام المكسيك في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بمونديال روسيا.

وظهر المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، بشكل باهت للغاية، ليعجز عن هز شباك المكسيك، الذي قدم لاعبوه أداء بطوليا منحهم أول انتصار في تاريخ المنتخب الأمريكي الشمالي خلال مواجهاته مع منتخب الماكينات. ويدين منتخب المكسيك، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى هيرفينغ لوزانو، الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 35، ليقود بلاده لوضع حد للتفوق الألماني خلال المواجهات المباشرة التي جمعته بنظيره المكسيكي في كأس العالم. وسبق للألمان التغلب على المكسيك في المواجهات الثلاث التي جمعتهما في نسخ 1978 و1986 و1998، علما أن هذه الهزيمة الثانية التي يتلقاها منتخب ألمانيا في مبارياته الافتتاحية بكأس العالم بعدما خسر 1/2 أمام نظيره الجزائري في نسخة 1982 بإسبانيا. بهذه النتيجة، حصل منتخب المكسيك، على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم السويد وكوريا الجنوبية أيضا، فيما ظل منتخب ألمانيا بلا نقاط.