﻿ سقط عليه تابوت والدته… فمات

ماكاسار (اندونيسيا) ـ أ ف ب: قضى رجل أندونيسي بعدما سقط عليه تابوت والدته أثناء تشييعها في جزيرة سولاويسي، حسب ما أعلنت الشرطة أمس الأحد.

وكان سامن كوندورورا البالغ من العمر أربعين عاماً ضمن جمع المشاركين في جنازة أمه، ولمّا رُفع التابوت ليوضع على برج جنائزي انزلق السلّم ووقع حاملو التابوت، وسقط على رأسه.

وأظهر مقطع مصوّر انتشر على الإنترنت وقائع هذه الحادثة، وقال مسؤول في الشرطة المحلية: «لقد سقط التابوت على سامين» وقد توفي في المستشفى.

وأوضح المسؤول في الشرطة أن السلّم لم يكن متيناً بما فيه الكفاية ليحمل هذا العدد، لكن العائلة لم تشأ أن ترفع دعوى على أحد.

ودفن سامن إلى جانب والدته، وهو ينتمي إلى شعب توجوران الذي يشيّع موتاه باحتفالات تمتدّ على أيام عدّة، يتخللها الرقص والموسيقى.