﻿وزير داخلية بريطانيا يفرج عن زيت ماريجوانا طبي بعد مصادرته

لندن ـ رويترز: استخدم وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، صلاحية استثنائية للإفراج عن زيت ماريجوانا طبي صادرته السلطات من صبي مصاب بالصرع.

وجاء القرار بعد أن دخل الصبي إلى المستشفى وهو يعاني من نوبات تشنج.

وسافر بيلي كالدويل البالغ من العمر 12 عاما إلى كندا مع والدته تشارلوت للحصول على زيت الماريجوانا بعد أن تلقى طبيبه أمراً بوقف وصفه لكن مسؤولي الجمارك صادروا الكمية التي في حوزته لدى عودته إلى لندن يوم الاثنين.

ودخل الصبي للمستشفى يوم الجمعة بعد أن أصيب بعدة نوبات من التشنج.

وأثارت حالته جــــدلاً على الاستخدام العــــلاجي للماريجـــوانا دعم خلالها ســـياسيون من مختلف الأحزاب أسرته ودعا نشطاء إلى إدخال تعديلات على القانون.

وقال الوزير في بيان «هذا الصباح استخدمت صلاحية استثنائية بصفتي وزيراً للداخلية لإصدار تصريح عاجل للسماح لبيلي كلادويل بأن يتلقى العلاج بزيت الماريجوانا… اتخذت قراري بناء على مشورة أطباء كبار أوضحوا أن تلك حالة طوارئ طبية».

وتقول والدة بيلي إنه لم يكن يصاب بالنوبات عند استخدامه لزيت الماريجوانا ودعت في تصريحات للصحافيين خارج المستشفى الذي يعالج فيه إلى تغيير القانون لتجنيب الأسر والمرضى العناء.

والماريجوانا مدرجة بموجب القانون البريطاني في قائمة المخدرات الأولى بما يعني أنه ليس هناك اعتراف بقيمتها العلاجية. ويمكن استخدام المخدرات المدرجة في تلك القائمة لأغراض بحثية وتجارب سريرية لكن بموجب تصريح من وزارة الداخلية.