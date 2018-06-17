﻿دواء لعلاج الالتهابات يقي من خطر النقرس

أمستردام ـ الأناضول:أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن دواءً لعلاج الالتهابات، يخفض معدلات الإصابة بالنقرس بأكثر من النصف، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين.

الدراسة أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة هارفارد ومستشفى بريجهام للنساء في الولايات المتحدة، وعرضوا نتائجها، أمام المؤتمر الأوروبي السنوي لأمراض الروماتيزم، الذي عقد في العاصمة الهولندية أمستردام، في الفترة من 13-16 يونيو/حزيران الجاري.

وأجرى الباحثون دراستهم لاكتشاف فاعلية حقن «كاناكينوماب» التي تُستخدم في الأساس لعلاج الالتهابات، والعديد من اضطرابات المناعة الذاتية.

وشملت الدراسة أكثر من 10 آلاف مريض يعانون من تصلب الشرايين المستقر، أو النوبة القلبية السابقة، وهم أكثر الأشخاص تعرضاً لمرض النقرس، حيث تناولوا حقن «كاناكينوماب» فيما تلقى آخرون عقاراً وهمياً. وكان متوسط أعمار المشاركين 61 عاماً، وكان 74٪ من المشاركين من الذكور و26٪ من الإناث.

ووجد الباحثون أن حقن «كاناكينوماب» خفضت خطر الإصابة بالنقرس لأكثر من النصف لدى المشاركين في الدراسة، مقارنة بالدواء الوهمي.

وقال دانييل سولومون، قائد فريق البحث إن «نتائج دراستنا تظهر تأثيراً صارخاً لحقن «كاناكينوماب» في الحد من مخاطر هجمات النقرس لدى مرضى تصلب الشرايين.» وأضاف: «هذه نتائج مهمة لأنها تضيف إلى قاعدة الأدلة التي تثبت دوراً وقائياً لهذا العقار لدى مرضى النقرس «. و»النقرس» هو حالة مرضية مرتبطة بالإصابة بالتهاب المفاصل الحاد، ويحدث النقرس عند تراكم بلورات «اليوريت» في المفصل نتيجة ارتفاع مستويات «حمض اليوريك».

وتظهر أعراض الإصابة بالمرض في عدة أشكال، أكثرها شيوعاً تكرار الإصابة بـالتهاب المفاصل، وعلى رأسها مفصل مشط الرجل، ومفصل الكعب والركبة والمعصم والأصابع، وعادة ما يستمر ألم المفاصل لمدة 2-4 ساعات، أثناء فترات الليل.

وترجع الإصابة بالنقرس في الغالب لأسباب وراثية، وقد تنتج عن النظام الغذائي مثل الإفراط في شرب الحكوليات والمشروبات المحلاة بالفركتوز واللحوم والأطعمة البحرية.