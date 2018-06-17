﻿إصابة 20 في إطلاق نار خلال مهرجان فني في نيو جيرسي

واشنطن – د ب أ: قال مسؤولون أمريكيون أمس الأحد إن 20 شخصا أصيبوا في إطلاق نار خلال مهرجان فني في منطقة ترينتون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وذكرت شبكة «ايه بي سي» الأمريكية أن حالة صبي / 13 عاما/ و ثلاثة آخرين من المصابين خطيرة.

وقالت إن الواقعة حدثت الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة صباحا أمس بالتوقيت المحلي في مهرجان « آرت أول نايت ترينتون 2018».

ونقلت الشبكة عن الشرطة القول إنها استعادت أسلحة من موقع الهجوم، وحددت اثنين يشتبه قيامهما بتنفيذ الهجوم.

وأضافت الشرطة أنه تم إعلان وفاة أحد المشتبه بهما (33 عاما)، في حين تم اعتقال الآخر. وأشارت الشرطة إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك مشتبه بهم آخرون ، وأنها تقوم باستجواب شهود العيان.