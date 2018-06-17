الأرقام تكشف مساوئ البرازيل في كأس العالم .. وتُنصف سويسرا!

روستوف – روسيا – “القدس العربي”:

سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره السويسري في واحدة من مباريات المجموعة الخامسة لكأس العالم روسيا 2018، والتي تضم معهما صربيا وكوستاريكا، ليتعقد وضع السيليساو في المجموعة الصعبة، بحصوله على نقطة واحدة، تاركًا الصدارة للمنتخب الصربي، الذي تجاوز كوستاريكا بهدف نظيف في أولى مباريات الأحد.

وكانت التوقعات تصب في مصلحة أبطال العالم خمس مرات من قبل، على خلفية النتائج الرائعة التي حققها أصدقاء نيمار جونيور في فترة التحضير للمونديال، بسلسة من الانتصارات دون أن تهتز الشباك، بما فيهم اللقاء الودي الثأري أمام ألمانيا، لكن على أرض الواقع، عادت لعنة كأس العالم لتضرب ببلاد شواطئ كوبا كابانا من جديد.

وبهذه النتيجة، يكون المنتخب البرازيلي، قد عجز على تحقيق الانتصار الثالث في مباراته الثالثة على التوالي في كأس العالم (خسر مباراتين أمام ألمانيا وهولندا وتعادل واحدة أمام سويسرا)، كثاني أسوأ سجل للسحرة في البطولة. الأسوأ عندما فشل في تحقيق الفوز في أربع مباريات عام 1978، وهو نفس العام الذي فشل فيه للمرة الأولى في تحقيق الانتصار في مباراة افتتاحية للمونديال، بتعادله آنذاك أمام السويد بنفس نتيجة مباراة اليوم.

الرقم الأسوأ على الإطلاق، هو استقبال الشباك البرازيلية للهدف الـ10 في آخر 13 تصويبة على المرمى في كأس العالم!، على النقيض، فكان لفيليب كوتينيو حضورًا في لغة الأرقام، بتسجيله لهدفه الشخصي الـ11 مع منتخب بلاده، منهم 5 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وعلى سيرة الأهداف المُسجلة من خارج منطقة الجزاء. بهدف فيليب كوتينيو الرائع، عزز السيليساو مكانه، كأكثر المنتخبات تسجيلاً من خارج منطقة الجزاء منذ مونديال 1966، بواقع 37 هدفًا، أكثر من أي منافس بـ11 هدفًا.

أما سويسرا، فقد أثبتت أن منتخبات أوروبا باتت أشبه بالصداع للمنتخب البرازيلي، الذي لم يفز على ممثلي القارة العجوز سوى مرة واحدة في آخر 7 مواجهات في كأس العالم، في المقابل تعادل في أربعة وخسر مرتين، عكس الوضع في السابق، عندما كان التفوق لعملاق أمريكا الجنوبية، كما أن سويسرا حافظت على سجلها الجيد، بعدم الخسارة في مباراة افتتاحية في كأس العالم للمرة الخامسة (بانتصارين وثلاثة تعادلات).

وتفادى المنتخب السويسري هزيمته الثانية في آخر 23 مباراة دولية، فقط خسر مرة واحدة وحقق الفوز في 16 وتعادل في ستة، وهذا تحقق في ليلة خاصة بالنسبة للاعب فالون بهرامي، الذي أصبح أول لاعب سويسري يُشارك في أربع كؤوس عالم (2006، 2010، 2014 و2018).