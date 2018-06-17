﻿ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من الحشيش في المغرب

الرباط ـ أ ف ب: ضبط المغرب أكثر من ألف كيلوغرام من الحشيش على متن مراكب في جنوب غرب مدينة تطوان، بحسب ما جاء في بيان للقوات المسلّحة السبت.

ونفّذت هذه العملية وحدة من القوات البحرية الملكية بعد مطاردة في البحر المتوسط قبالة شواطئ واد لو، وأسفرت عن ضبط 1180 كيلوغراما حسب المصدر.

والمغرب أكبر منتج للحشيش في العالم، ويزرع بشكل غير قانوني ويتولّى المهرّبون نقله إلى أوروبا بشكل أساسي، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالحشيش في المغرب 50 ألف هكتار تتركّز في منطقة الريف في الشمال، حسب المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات.

وكثيراً ما تُنفّذ البحرية المغربية عمليات ضبط مشابهة في تلك المنطقة المجاورة لمضيق جبل طارق والسواحل الإسبانية.