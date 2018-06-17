﻿مونيكا بيلوتشي نجمة سينما… وعارضة أزياء

■ ميلانوـ أ ف ب: كانت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي وعارضة الأزياء البريطانية ناومي كامبل نجمتا عرض أزياء ماركة دولتشه إي غابانا الايطالية في اليوم الثاني من أسبوع ميلانو للموضة. وعكس العرض المختلط تنوع المجتمع مع أزواج عاديين ومثليين ومع شركاء يكبرونهم أو يصغرونهم سناً.

وأتت المفاجأة الأولى بظهور مونيكا بيلوتشي في افتتاح العرض وقد ارتدت بزة سوداء مع كعب عال جداً. وكانت آخر مشاركة لبيلوتشي في عرض أزياء تعود الى لعام 1992 للماركة نفسها. وكانت المفاجأة الثانية مشاركة العارضتين ماربيسا وناومي كامبل اللتين ارتدتا بزات رجالية واعتمرتا قبعتين.