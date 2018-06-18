التحالف الدولي بقيادة واشنطن يستهدف موقعا لقوات النظام في شرق سوريا

دمشق: أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) فجر الاثنين أن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن غارة على موقع لقوات النظام السوري في شرق البلاد مما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن “التحالف الأمريكي اعتدى على أحد مواقعنا العسكرية في بلدة الهري جنوب شرق البوكمال ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح”.

وأضافت إن الغارة التي استهدفت البلدة الواقعة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي هي “محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة أمام تقدم الجيش”، في تكرار للاتهامات التي تسوقها دمشق لواشنطن بدعم “التنظيمات الارهابية”.

وينفذ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد المسلحين في سوريا والعراق غارات دعما لقوات سوريا الديمقراطية (فصائل كردية وعربية) في معاركها لطرد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” من آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور (شرق).

وكان تنظيم الدولة “داعش” سيطر في مطلع حزيران/ يونيو على أجزاء من مدينة البوكمال في شرق سوريا في هجوم هو الأعنف في المنطقة منذ أشهر ويأتي في وقت يكثف الجهاديون المتوارون في الصحراء من عملياتهم ضد قوات النظام.

وبعد خسارته الجزء الاكبر من مناطق سيطرته في سوريا، لم يعد التنظيم الدولة الإسلامية يسيطر إلا على أقل من 3 بالمئة من مساحة سوريا مقابل قرابة الـ50% في أواخر عام 2016، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في منتصف آذار/ مارس 2011 بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.(أ ف ب)