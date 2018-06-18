قتيلان على الأقل أحدهما طفلة في التاسعة جراء زلزال قوي ضرب غرب اليابان

طوكيو: ضرب زلزال قوي غرب اليابان الاثنين مسفرا عن مقتل شخصين على الاقل احدهما فتاة في التاسعة من عمرها ومتسببا بانقطاع التيار الكهربائي وتعليق حركة السكك الحديد في وقت مزدحم، بحسب ما ذكرت السلطات.

وقالت هيئة التنظيم النووي انها لم ترصد اي شيء غير طبيعي داخل محطات الطاقة في المنطقة، في حين ان العديد من المصانع وبينها شركة هوندا لصناعة السيارات علقت الانتاج للقيام بعمليات تحقق.

وقال متحدث باسم شرطة المنطقة لوكالة فرانس برس “اعلنا للتو خبر” مقتل فتاة بعد انهيار جدار من الطوب داخل مدرستها في تاكاتسوكي بشمال اوساكا، من دون ان يؤكد خبرا اوردته وسائل اعلام محلية عن مقتل رجل يبلغ الثمانين.

واوضحت وكالة كيودو للانباء ان الفتاة حوصرت عندما انهار جدار قرب مسبح في منطقة واقعة بشمال اوساكا. وعرضت قناة “ان اتش كيه” صورا جوية للمسبح والجدار مع انتشار للشرطة التي تفقدت المكان.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهايد سوغا ان هناك قتيلين و20 جريحا.

وهذا الزلزال القوي الذي وقع الساعة 07,58 بالتوقيت المحلي (22,58 بتوقيت غرينتش الأحد) تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق ما ادى الى توقف حركة القطارات في وقت مزدحم واثّر على اكثر من 170 الف منزل، غير انه لم يُثر الذعر اذ اظهرت محطات التلفزيون ركاب احد القطارات ينزلون منه بهدوء مستخدمين سلالم ثبتها افراد شبكة السكك الحديد.

واندلع حريق واحد على الاقل في منزل بشمال مدينة اوساكا بحسب مشاهد تلفزيونية.

وسارع رئيس الوزراء شينزو آبي الى التشديد على ان الحكومة في حالة تعبئة، وقال ان “الاولوية هي لإنقاذ حياة الناس″. وأمر فريقه بأن “يجمع فورا المعلومات حول الاضرار المحتملة”.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 5,3 درجات وفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، بالقرب من أوساكا، على عمق 15,4 كلم.