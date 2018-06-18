قتيل وثلاثة جرحى في حالة الخطر في حادث دهس في هولندا

لاهاي: دهست شاحنة صغيرة اربعة مارة ليل الاحد الاثنين على مقربة من مهرجان بينكبوب في هولندا ما أوقع قتيلا وثلاثة جرحى في حالة الخطر بحسب ما أفادت الشرطة الهولندية.

ووقع الحادث قرابة الساعة 04,00 (02,00 ت غ) بالقرب من مخيم تابع للمهرجان في مينشيغرفيغ في منطقة لاندغراف (جنوب) على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الالمانية.

وأوضحت الشرطة المحلية على تويتر ان “السلطات لا تزال تبحث عن الشاحنة المعنية”.

وأرسلت السلطات مروحية اسعاف الى المنطقة. كما أغلقت الرصيف مؤقتا أمام حركة المرور بسبب “تحقيق الشرطة الذي لا يزال جاريا”.

واجتذبت النسخة ال49 من مهرجان بينكبوب الذي تشارك فيه فرق بيرل جام وفو فايترز وبرونو مارس نحو 67 الف زائر ايام الجمعة والسبت والاحد، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الهولندية عن مخرج الحدث يان سميتس.(أ ف ب)