ماكرون والسراج يؤكدان على الالتزام بمخرجات لقاء باريس

باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج على أهمية الالتزام بمخرجات لقاء باريس الذي عقد بين الأطراف الليبية في شهر أيار/ مايو الماضي.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها السراج مساء الأحد من الرئيس الفرنسي لبحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب مكتب الإعلام برئاسة الوزراء الليبية فقد تناولت المكالمة عددا من ملفات التعاون المشترك بين البلدين ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث جدد ماكرون دعمه للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لمواجهة هذه الظاهرة وتأكيده على ضرورة التعاون لإيجاد حلول شاملة لها.

من جهته جدد السراج تقديره لما تقدّمه فرنسا من دعم لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

يذكر أن اجتماع باريس دعا إلى ثمانية مبادئ لكسر جمود الأزمة الليبية.

وتضمنت أهم المبادئ الثمانية؛ إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من كانون أول/ ديسمبر القادم يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية بحلول 16 أيلول/ سبتمبر المقبل.

كما تضمن الإعلان ضرورة التزام الأطراف المشاركة بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها المبعوث الأممي غسان سلامة في أيار/ مايو الماضي أمام مجلس الأمن، والتزام القادة الليبيين بقبول نتائجها، والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، فضلاً عن الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان، ومحاسبة كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها.(د ب أ)