لاعبو البرازيل يبدون استيائهم من التعادل أمام سويسرا في المونديال

روستوف: أعرب لاعب وسط المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، كارلوس كاسميرو، عن أسفه لسقوط فريقه في فخ التعادل أمام سويسرا في مباراته الأولى في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا والتي جرت الأحد.

وقال كاسميرو عقب مباراة البرازيل الأولى في المونديال الروسي الذي تتطلع للفوز بلقبه: “الفريق كان صلبا ولعب بشكل جيد، نشعر بالمرارة بسبب النتيجة”.

ودعا لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني زملائه في المنتخب البرازيلي إلى التحلي بالهدوء، وأضاف قائلا: “بالطبع كل العالم يرغب في أن تفوز البرازيل، ولكن علينا أن نحلل المباراة، هم وصلوا مرة واحدة وسجلوا هدفا”.

وسجلت سويسرا هدف التعادل في لقاء أمس في الدقيقة 50 برأسية اللاعب ستيفن زوبير.

ومن جانبه، أبدى فليبي كوتينيو، صاحب هدف التقدم للبرازيل في المباراة في الدقيقة 20، أيضا عن أسفه لإخفاق منتخب “السامبا” في ترجمة تفوقه في الملعب إلى انتصار.

واستطرد كوتينيو قائلا: “خلقنا فرصا كافية، ربما نحتاج إلى هدوء أكبر لإنهاء الهجمات”.

وقال المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس: “نعرف أننا لم نقدم مباراة سيئة، لم تكن كما أرادنا ولكن لا أحد يفوز بالكأس أو يخسره في المباراة الأولى”.

ويعتبر سقوط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل في مباراته الأولى بالمجموعة الخامسة في المونديال بمثابة خطوة للوراء بالنسبة لهذا الفريق الذي وصل إلى روسيا كأحد أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم. (د ب أ)