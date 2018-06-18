ريتشارد غير عريس للمرة الثالثة

لندن – “القدس العربي”: قال النجم ريتشارد غير، (68 عاماً)، إنه أسعد رجل في العالم بعد زواجه للمرة الثالثة من أليخاندرا سيلفا، (35 عاماً)، في شهر نيسان/أبريل الماضي. أقيم حفل الزفاف بأجواء هندية في مزرعة ريتشارد الواقعة في ضواحي نيويورك. واللافت أن العروسين وصلا إلى حفل الزفاف في التوك توك.

في مقابلة مع مجلة (Hello!)، أعلن نجم فيلم (Pretty Woman) أنه أسعد رجل في العالم لأنه تزوج امرأة جميلة تجمع بين الذكاء، والعاطفة، والالتزام بمساعدة الأشخاص، والمرح، والصبر، والقدرة على المسامحة، فضلاً عن كونها طاهية ممتازة وتحضر أفضل أطباق السلطة على الإطلاق.

التقى الثنائي حين مكث ريتشارد غير في فندق تملكه عائلة سيلفا في بوسيتانو في إيطاليا عام 2014. واعترفت سيلفا إنه أرسل لها الأزهار وطلب منها مواعدته، ولا يزال يحرص حتى الآن على كتابة الأغاني لها.

يذكر أن سيلفا ناشطة اجتماعية تدير مؤسسة خيرية تهدف إلى القضاء على التشرد في اسبانيا. وتم تصوير مقاطع من فيلم The Dinner للنجم غير في مؤسستها عام 2017.

أما ريتشارد غير فقد سبق أن تزوج عارضة الأزياء سندي كراوفورد بين 1991 و1995، ثم تزوج الممثلة كاري لويل بين 2002 و2016، وأنجب منها ابنه هومر البالغ من العمر 18 عاماً.