المرصد السوري: 40 قتيلا من قوات النظام السوري في قصف جوي على منطقة البوكمال

دمشق: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين بسقوط نحو 40 قتيلاً من الميلشيات الأجنبية الموالية لقوات النظام في استهداف جوي لمواقعهم عند الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد، في بيان صحفي الاثنين، إن مواقع ونقاط لميلشيات حزب الله اللبناني ومليشيات أخرى موالية لقوات النظام من جنسيات غير سورية تعرضت لاستهداف من قبل طائرات لا تزال مجهولة الهوية، وذلك عند الحدود السورية – العراقية في محيط منطقة البوكمال أقصى شرق دير الزور.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة ووجود مفقودين.

وكانت الحكومة السورية اتهمت في وقت سابق الاثنين التحالف الدولي بقصف أحد مواقعها العسكرية بريف البوكمال قرب الحدود مع العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) فقد “اعتدى طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على أحد مواقع الجيش العربي السوري في بلدة الهري جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما تسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى”. (د ب أ)