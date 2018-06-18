انطلاقة قياسية لفيلم “إنكريدبلز 2″ على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

واشنطن: حقق فيلم التحريك “إنكريدبلز 2″ حول عائلة من الابطال الخارقين انطلاقة قياسية حاصداً 180 مليون دولار في عطة نهاية الاسبوع الاولى له في صالات امريكا الشمالية على ما اظهرت ارقام شركة “ريليشنز اكزبيتور” المتخصصة.

فكل فرد في العائلة المؤلفة من رجل وامرأة وثلاثة اطفال يتمتع بقوى خارقة خاصة به وهم جميعاً يكرهون روتين الحياة اليومية.

وبعد جزء اول في العام 2004 ركز خصوصاً على رب العائلة، فإن الزوجة إيلاستيغيرل في الفيلم الجديد هي التي تحاول انقاذ العالم. وقد حقق فيلم للرسوم المتحركة هذا من انتاج “بيكسار” افضل انطلاقة لهذا النوع من الافلام بعيداً عن الرقم القياسي السابق الذي سجله “فايندينغ دوري” في العام 2016 (135 مليون دولار).

وتراجع الى المرتبة الثانية فيلم “اوشينز 8″ من اخراج غاري روس ومن انتاج “وارنر براذيرز″ وتقوم ببطولته ساندرا بولوك التي تؤدي دور ديبي شقيقة داني اوشين (جورج كلوني في الاجزاء السابقة) الى جانب نجمات اخريات من امثال كايت بلانشيت وآن هاثواي وريهانا.

وفي اسبوعه الثاني حقق الفيلم 19,6 مليون دولار ليصل مجموعه الى 79,2 مليوناً منذ بدء عرضه.

وحل فيلم جديد من النوع الكوميدي في المرتبة الثالثة هو “تاغ” الذي يروي مغامرات مجموعة من الاصدقاء.

والفيلم مستوحى من قصة حقيقية وهو من بطولة جون هام وجيريمي رينر وقد حقق 14,6 مليون دولار في غضون ثلاثة ايام.

وخسر “سولو: ايه ستار وورز ستوري” مرتبتين ليصل الى المركز الرابع في اسبوعه الرابع في الصالات. وحقق الفيلم الذي يندرج ضمن سلسلة “حرب النجوم”، 9,1 ملايين دولار ليصل مجموعه الى 192,8 مليونا منذ بدء عرضه.

واحتل المرتبة الخامسة فيلم “ديدبول 2″ حول ابطال خارقين من انتاج “فوكس″ مع 8,8 ملايين دولار. وقد بلغ مجموع ايراداته منذ بدء عرضه قبل خمسة اسابيع 294,7 مليونا.

وتراجع الى المرتبة السادسة فيلم الرعب “هيريدتاري” محققا سبعة ملايين دولار (27,2 مليوناً في غضون اسبوعين) وتلاه في االمركز السابع “سوبرفلاي” الذي حصد 6,3 ملايين دولار في اسبوعه الاول.

اما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب “أفنجرز: إنفينيتي وور” الذي حقق 5,3 ملايين دولار. وهو جمع منذ بدء عرضه قبل ثمانية اسابيع ايرادات ملفتة قدرها664,2 مليون دولار.

وتراجع فيلم “أدريفت” من بطولة شايلين وودلي وسام كلافلين، حول شخصين يواجهان اعصاراً في البحر، مجددا هذا الاسبوع ليحتل المرتبة التاسعة مع 2,1 مليون دولار. وقد وصل مجموعه في ثلاثة اسابيع الى 26,8 مليونا.

وجاء في المرتبة العاشرة “بوك كلوب” مع ايرادات قدرها 1,85 مليون دولار ليصل مجموعه في غضون خمسة اسابيع الى 62 مليونا. (أ ف ب)