ليبرمان: لن نسمح باستمرار حرائق الطائرات الورقية

القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، الإثنين، إن بلاده “لن تسمح باستمرار” الحرائق اليومية الناتجة عن الطائرات الورقية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية عن ليبرمان قوله: “إذا اعتقد أحد أنه يمكن الاستمرار بالاطلاق اليومي للطائرات الورقية والحرائق فإنه مخطيء”.

وكان ليبرمان يتحدث خلال زيارة لأحد المصانع العسكرية الإسرائيلية للطائرات بدون طيار.

وقال مسؤولون إسرائيليون خلال الأيام الماضية إن فلسطينيين أطلقوا مئات الطائرات الورقية المحترقة من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل ما تسبب بعشرات الحرائق التي أتت على آلاف الدونمات من الحقول والغابات.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية إشكالية في وقف هذه الطائرات الورقية.

ويُطلق نشطاء فلسطينيون الطائرات الورقية التي يتم ربط مواد مشتعلة بها، منذ نحو شهرين، في إطار “مسيرات العودة” التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي.

وارتكبت إسرائيل مجزرة دامية بحق المشاركين في تلك المسيرات السلمية؛ حيث قتلت 128 فلسطينياً وأصابت قرابة 15 ألفاً. (الأناضول)