مارادونا: على الأرجنتين تحسين الأداء في المونديال وإلا لن يتمكن المدرب من العودة لبلاده

برونيتسي: قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا إن خورخي سامباولي لن يستطيع العودة إلى بلاده إن واصل المنتخب الأرجنتيني الأداء بالمستو الذي ظهر به أمام أيسلندا، في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

وقال مارادونا في برنامجه بقناة “تيليسور” التليفزيونية في حديثه عن المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني بالمونديال الروسي والتي انتهت بالتعادل مع أيسلندا 1 / 1 “لو واصل الفريق الأداء بهذا المستوى، لن يتمكن سامباولي من العودة إلى الأرجنتين”.

وقال مارادونا إن الأمر بدا وكأن سامباولي لم يكن لديه خطة جاهزة للمباراة، مشيرا إلى أنه واصل الاعتماد على إرسال العرضيات إلى منطقة الجزاء، رغم أن المنتخب الأيسلندي من بين المنتخبات التي تضم اللاعبين أصحاب القامات الأطول، بين المشاركين في المونديال.

وأضاف مارادونا أن المنتخب الأرجنتيني “أقرب إلى الهزيمة في مباراتيه المقبلتين”، والمقررتين أمام كرواتيا ونيجيريا في المجموعة الرابعة.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني، المقام معسكره في برونيتسي بالقرب من العاصمة موسكو، مباراته الثانية في المونديال أمام نظيره الكرواتي يوم الخميس المقبل في نيجني نوفجورود، بينما يخوض مباراته الثالثة أمام نيجيريا في سان بطرسبرج في 26 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال مارادونا “إننا في أزمة خطيرة. لكننا نؤمن بالرب وواثقون في قدرتنا على التحسن. أتمنى أن يتحسن اللاعبون”.

وكان مارادونا مدربا للمنتخب الأرجنتيني في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا ووصل بالفريق إلى دور الثمانية، قبل أن يخسر أمام المنتخب الألماني صفر / 4.

من ناحية أخرى، كان مارادونا، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال 1986 خلال مسيرته كلاعب، قد اعتذر عن انتهاك لوائح حظر التدخين في كأس العالم، وذلك بعد أن أقدم على التدخين خلال المباراة أمام ايسلندا السبت.

وذكر عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور “إنستغرام”، “اليوم كان صعبا على الأرجنتينيين، الكثير من التوتر خلال الظهور الأول في كأس العالم، كل شخص وله طريقته في الشعور بالأشياء، حقا لم أكن أعرف بأنه غير مسموح بالتدخين داخل الملعب… اعتذر للجميع وللفيفا، هيا يا أرجنتين لندعم أولادنا الآن أكثر من أي وقت مضى”.