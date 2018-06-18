الأمم المتحدة تعتبر فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأمريكية “غير مقبول”

جنيف: حث المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، واشنطن الاثنين على التوقف عن فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأمريكية واصفاً السياسة بأنها “غير مقبولة”.

وقال في بيان لدى افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، “سعي أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بايذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول”.

وأثارت سياسة “عدم التساهل” في ما يتعلق بأمن الحدود التي طبقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضباً دولياً.

وأفادت الحكومة أنه تم فصل نحو ألفي قاصر عن أهاليهم أو أولياء أمورهم البالغين مؤخراً وذلك في غضون ستة أسابيع.

وارتفع عدد عمليات الفصل هذه منذ أيار/مايو عندما أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، أنه سيتم توقيف جميع المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية مع المكسيك بشكل غير شرعي، بغض النظر عما اذا كان البالغون من طالبي اللجوء.

وبما أنه لا يمكن إرسال الأطفال إلى المنشآت حيث يتم احتجاز أهاليهم، فبالتالي يتم فصلهم.

ونقل زيد عن الرابطة الأميركية لطب الأطفال وصفها الممارسة، بأنها “انتهاك للأطفال برعاية حكومية” ما قد يتسبب بـ”أذى لا يمكن تداركه” ويحمل “عواقب مدى الحياة”.

وقال “أدعو الولايات المتحدة إلى التوقف الفوري عن ممارسة الفصل القسري لهؤلاء الأطفال” داعياً واشنطن إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل.

ويذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم تصادق على الاتفاقية.

وأكد زيد أن المصادقة عليها “ستضمن أن تكون الحقوق الأساسية لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم الإداري في قلب جميع القوانين والسياسات الداخلية”.

وكلمة زيد مع انطلاق الجلسة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان هي الأخيرة له به أمام الهيئة قبل مغادرته في أواخر آب/اغسطس.

وانطلقت الجلسة وسط انتقادات أمريكية متزايدة للمجلس الذي أفادت مصادر دبلوماسية أن واشنطن قد تنسحب منه. (أ ف ب)