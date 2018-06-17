إليسا تعلق على حفلها في السعودية وهذا ما قاله المتابعون عن ملابسها- (فيديو)

“القدس العربي”: علقت الفنانة اللبنانية إليسا على إحيائها حفلاً في السعودية، عبر مقطع فيديو تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إليسا خلال مقابلة أجرتها معها قناة “العربية” على هامش الحفل، إنها سعيدة جداً بهذا الحدث، إلى درجة كبيرة جداً. وأضافت: “عم غني بالسعودية. ما حدا بيحلم إنه يغني بالسعودية. هويّ حدث بحد ذاته”.

ولفتت إليسا الأنظار بملابسها المحتشمة. وأثار احترامها لخصوصية هذا البلد إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين. ومما كتبوا: “ترا شي حلو منها إنها احترمت الدولة وشعبها وتقاليدهم”.

وأحيت النجمة اللبنانية حفلها في قاعة مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض. وكانت أعلنت ذلك عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث نشرت على حسابها البوستر الدعائي الذي جمعها والفنانة المصرية أنغام.