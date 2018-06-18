سلمى الحايك تشعل المواقع بطريقة احتفالها بفوز المكسيك التاريخي على ألمانيا ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

احتفلت الممثلة المكسيكية،اللبنانية الأصل، سلمى حايك،على طريقتها بالفوز التاريخي لمنتخب بلدها بهدف نظيف على حامل اللقب المنتخب الألماني في مونديال روسيا.

ونشرت على حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو قصيراً ظهرت فيه وهي ترتدي قميص المنتخب المكسيكي، وتقفز بطريقة عفوية جداً فرحاً بهذا الفوز.

وقد حققت إدراجها أكثر من مليون و22 ألف مشاهدة في أقل من 14 ساعة.

وتعليقاً على الفيديو كتبت حايك : “تحيا المكسيك”. وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين، وهنؤوا المنتخب على فوزه المذهل على ألمانيا.