مصمّم عالمي شهير يصف سيلينا غوميز بالقبيحة

لندن – “القدس العربي”: وجه المصمم ستيفانو غابانا، عبر حسابه على “إنستغرام”، انتقادات لاذعة إلى النجمة سيلينا غوميز ووصفها بالقبيحة.

وكانت مدونة الموضة الإيطالية @thecatwalkitalia قد نشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة لخمس إطلالات للنجمة سيلينا غوميز في مناسبات مختلفة.

وطرحت على المتابعين هذا السؤال: “سيلينا غوميز بفساتين حمراء. أيها يعجبك؟ 1، 2، 3، 4 أو 5؟”.

وبعد ساعات، ردّ على السؤال ستيفانو غابانا، المؤسس الشريك لعالم “دولتشي أند غابانا” وكتب: “قبيحة فعلاً”. وهذا ما أثار غضب عدد كبير من معجبي النجمة.

ويذكر أن الأخيرة كانت تعرضت للكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب انتفاخ بطنها وظهور آثار الجراحة على ظهرها. وهو ما نتج عن خضوعها لعملية جراحية بسبب معاناتها من مشكلة في الكلى.