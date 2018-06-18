مراسلون بلا حدود: الحوثيون يحتجزون 10 صحافيين على الأقل في اليمن

صنعاء: أفادت منظمة مراسلون بلا حدود الإثنين بأن الحوثيين في اليمن يحتجزون ما لا يقل عن 10 صحافيين.

وقالت المنظمة ، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إن “من عادة الحوثيين التكتم على هوية الأسرى، كما كان الحال بالنسبة للصحافي اليمني أنور الراكان”.

وتوفي الصحافي اليمني أنور الراكان مطلع الشهر الجاري، بعد تدهور حالته الصحية بشكل واضح خلال احتجازه لدى الحوثيين، وفارق الحياة بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه، حسبما أفاد البيان.

وقالت صوفي أنموث، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في منظمة أطباء بلا حدود، “لا شيء يمكن أن يبرر ما يتعرض له الصحافيون من اعتقال تعسفي وتعذيب”.

وأشارت إلى أن “الحوثيين تركوا أنور الراكان يهلك أثناء الأسر دون تمكينه من الرعاية التي يحتاجها أو حتى إخطار عائلته في الوقت المناسب”.

وشددت أنموث على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحافيين المحتجزين لدى الحوثيين، “علماً أن بعضهم ما زالوا قيد الأسر منذ 2015″.

ودعت جميع الأطراف المتناحرة في الصراع اليمني، سواء كانوا من الحوثيين أو من تنظيم القاعدة أو من التحالف العربي، إلى الكف عن ممارسة الترهيب والتعذيب والخطف بحق الصحافيين الذين يزعجونهم.

كما دعا بيان مراسلون بلا حدود الأطراف المتصارعة في اليمن إلى وقف حروبها الإعلامية وإطلاق سراح الصحافيين المحتجزين.

وبحسب البيان، فقد أصبح اليمن يقبع حالياً في المركز 167 من أصل 180 دولة، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة هذا العام. (د ب أ)