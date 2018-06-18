ليبرمان: سنعود لسياسة الاغتيالات في غزة

لندن – “القدس العربي”: قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ان الجيش سينتقل قريباً إلى عمليات رد أشد عنفاً، بما في ذلك القيام بعمليات اغتيال مطلقي الطائرات الحارقة باتجاه غلاف غزة.

وبحسب القناة العبرية “13″، فإن وزراء يضغطون بالقوة للعودة لسياسة الاغتيالات بالقطاع بعد تحول الغلاف إلى “جحيم” بفعل الحرائق التي التهمت آلاف الدونمات بعد أن تحول تهديد الطائرات الحارقة إلى تهديد فعلي لمستوطني الغلاف.

وأوضحت القناة أن الجيش يرى أن العودة لسياسة التصفية ستعجل من الانحدار نحو حرب جديدة وأنه يفضل الحرائق على بقاء سكان الغلاف داخل الغرف الآمنة.

وكانت قوات الاحتلال، قد قصفت الأحد، سيارة خالية وسط مدينة غزة، بدعوى أنها تتبع لأحد قادة مجموعات إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة دون وقوع إصابات.