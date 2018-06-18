هآرتس: أمريكا تسعى لتأمين نصف مليار دولار من الخليج لإنعاش غزة

لندن – “القدس العربي”: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لتأمين نصف مليار دولار، من دول الخليج العربي، لصالح مشاريع إنسانية واقتصادية بقطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم طرح الأمر على دول خليجية، خلال زيارة جيسون غرينبلات، وجاريد كوشنير، في جولتها القادمة للمنطقة نهاية الأسبوع الجاري.

وتدرس الادارة الامريكية بحسب الصحيفة إنشاء محطة توليد كهرباء، وميناء بحري، في منطقة العريش بسيناء، لخدمة الغزيين لافتة الى أن هذه المشاريع، ستكون جزءاً من “صفقة القرن”.

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية ، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لتأمين نصف مليار دولار، من دول الخليج العربي، لصالح مشاريع إنسانية واقتصادية بقطاع غزة.